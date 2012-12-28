Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Происшествия
сегодня, 09:43
Подростку продали энергетик: женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей
Продавщицу привлекли к административной ответственности. А при повторном нарушении предусмотрена уже уголовная.
«Полиция призывает владельцев и продавцов торговых точек не допускать реализацию спиртосодержащей и энергетической продукции несовершеннолетним и удостоверяться в возрасте покупателей только путём проверки паспорта. Иначе предусмотрена административная ответственность, а в случае повторного нарушения — уже уголовная», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
