Подростку продали энергетик: женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей

Продавщицу привлекли к административной ответственности. А при повторном нарушении предусмотрена уже уголовная.

В Грязинском районе продавщицу павильона оштрафовали на 15 000 рублей за то, что она отпустила энергетический напиток несовершеннолетнему. Женщину привлекли к административной ответственности по статье 14.16.1 КоАП РФ «Нарушение запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним».«Полиция призывает владельцев и продавцов торговых точек не допускать реализацию спиртосодержащей и энергетической продукции несовершеннолетним и удостоверяться в возрасте покупателей только путём проверки паспорта. Иначе предусмотрена административная ответственность, а в случае повторного нарушения — уже уголовная», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.