Столкновение машин на проспекте Победы попало на видео
Происшествия
В Липецкой области объявлена ракетная опасность
Происшествия
На трассе «Дон» в столкновении трех машин погиб 62-летний водитель
Происшествия
Пенсионерка потеряла 1,4 миллиона рублей в результате общения с мошенниками
Происшествия
Ракетная опасность миновала
Происшествия
Неизвестная течь образовалась в микрорайоне ЛТЗ
Общество
Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
Происшествия
Выходные в Липецке: главная ёлка города, старт новогодних утренников, музыка Рихарда Вагнера
Общество
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Неизвестная течь образовалась в микрорайоне ЛТЗ
Общество
В Липецкой области объявлена ракетная опасность
Происшествия
На трассе «Дон» в столкновении трех машин погиб 62-летний водитель
Происшествия
Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Ракетная опасность миновала
Происшествия
МЧС предупреждает о тумане
Общество
Туда не ходят самолеты и не летают поезда, осталось только разобраться, куда
Неделя 48
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
В Данкове автослесарь продал автомобиль клиента
Происшествия
Происшествия
117
19 минут назад

В Данкове автослесарь продал автомобиль клиента

Когда хозяин всё узнал, гений предпринимательства предложил ему долю от вырученных 80 тысяч рублей.

Чудеса находчивости и предпринимательскую жилку проявил 33-летний работник частной мастерской в Данкове. Он решил продать автомобиль клиента, и, видимо, настолько сильно нуждался в деньгах, что запросил за «Мицубиси» символическую цену – 80 тысяч рублей.

Надежный, как швейцарские часы, план распознал владелец авто, который увидел фотографию своей машины на сайте бесплатных объявлений. Встревоженный хозяин машины помчался в автосервис, куда сдал свою «ласточку», и не обнаружил её на месте. Автослесарь признался, что иномарку он продал, но как честный человек, обещал поделиться частью выручки с владельцем. После чего пропал и перестал отвечать на звонки по телефону.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что по заявлению потерпевшего работника автомастерской задержали. Он полностью признал свою вину и заявил о раскаянии. По части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» ему грозит до 2-х лет лишения свободы. Пока мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
УМВД
мошенничество
