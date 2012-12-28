В Данкове автослесарь продал автомобиль клиента

Когда хозяин всё узнал, гений предпринимательства предложил ему долю от вырученных 80 тысяч рублей.

Чудеса находчивости и предпринимательскую жилку проявил 33-летний работник частной мастерской в Данкове. Он решил продать автомобиль клиента, и, видимо, настолько сильно нуждался в деньгах, что запросил за «Мицубиси» символическую цену – 80 тысяч рублей.Надежный, как швейцарские часы, план распознал владелец авто, который увидел фотографию своей машины на сайте бесплатных объявлений. Встревоженный хозяин машины помчался в автосервис, куда сдал свою «ласточку», и не обнаружил её на месте. Автослесарь признался, что иномарку он продал, но как честный человек, обещал поделиться частью выручки с владельцем. После чего пропал и перестал отвечать на звонки по телефону.В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что по заявлению потерпевшего работника автомастерской задержали. Он полностью признал свою вину и заявил о раскаянии. По части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» ему грозит до 2-х лет лишения свободы. Пока мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.