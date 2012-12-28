Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
Происшествия
117
19 минут назад
В Данкове автослесарь продал автомобиль клиента
Когда хозяин всё узнал, гений предпринимательства предложил ему долю от вырученных 80 тысяч рублей.
Надежный, как швейцарские часы, план распознал владелец авто, который увидел фотографию своей машины на сайте бесплатных объявлений. Встревоженный хозяин машины помчался в автосервис, куда сдал свою «ласточку», и не обнаружил её на месте. Автослесарь признался, что иномарку он продал, но как честный человек, обещал поделиться частью выручки с владельцем. После чего пропал и перестал отвечать на звонки по телефону.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области сообщили, что по заявлению потерпевшего работника автомастерской задержали. Он полностью признал свою вину и заявил о раскаянии. По части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» ему грозит до 2-х лет лишения свободы. Пока мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии