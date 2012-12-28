Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ 22 декабря «РВК-Липецк» ограничит подачу холодной воды жителям 17-ти улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 4, 6 по улице Берзина, №№ 17, 17/1, 18/2 по улице Вермишева, № 2 по улице Прудной, жители частного сектора улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Технической, переулка Узорного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.22 декабря плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 обесточат улицы Ворошилова, Подовражную, 29 микрорайон.