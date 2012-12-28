Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ 22 декабря «РВК-Липецк» ограничит подачу холодной воды жителям 17-ти улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
22 декабря плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 обесточат улицы Ворошилова, Подовражную, 29 микрорайон.
