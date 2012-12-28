Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
Ещё один липчанин «уничтожил» «Липецк»
Никита Шальнев вчера оформил «хет-трик» в ворота команды из родного города.
Забивать Шальнев начал на 31-й минуте, когда гости уже провели две безответные шайбы в ворота липчан – по одной в каждом периоде. Броско с кистей у Никиты вышел на славу – шайба легла точно в дальний угол. На 34-й и 36-й минутах коренной липчанин чётко завершал комбинации своих новых партнёров, которые буквально разрывали оборону «Липецка» и создавалось ощущение – специально старались, чтобы Шальнев отличился в игре против родного клуба.
После «хет-трика» Никиты и при счёте 0:5 липчане заменили вратаря Кирилла Акатова на Максима Карпова, но в начале третьего периода форвард гостей Роман Улитин забросил шестую шайбу. Все голы дончане забили в равных составах. «Липецку» удалось размочить счёт в большинстве на 53-й минуте, когда отличился Артём Худин.
Никита Шальнев покинул «Липецк» в 2024 году. Прошлый сезон провёл в МХЛ в составе «Капитана» из Ступино – 36 матчей 4 (4+3) очков. В 14 матчах текущего первенства НМХЛ на его счету уже 12 (6+6) очков.
Ранее в нынешнем сезоне липецких хоккейных тренеров и функционеров уже наказывали за нежелание в упор лучших воспитанников своей школы. Так молодёжный «Тамбов» победил в Липецке – 3:2 ОТ и 4:1, капитан «волков» Евгений Захаров отметился результативными действиями в обоих матчах, а во второй игре очки набрали все трое «тамбовских липчан» – Захаров, Никита Попадьин и Илья Кравцов.
«Липецк» с приезжим тренером Дмитрием Евстигнеевым состоит в основном из иногородних хоккеистов. В начале сезона местных было всего четверо: вратарь Акатов, форварды Попадьин, Данил Зубаков и Александр Мягков. После начала сезона Попадьин и Мягков ушли.
В турнирной таблице липчанам пока удаётся обходить лишённый возможности принимать соперников в родном городе «Белгород», наша команда идёт на предпоследнем 12-м месте. «Сокол» поднялся на 5-е место.
Сегодня в Липецке пройдёт заключительный хоккейным матч года, но зрителя не обманешь: вчера на матч пришли чуть больше 400 человек. Посещаемость постепенно стремится к нулю…
