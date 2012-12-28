Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
Главный Дед Мороз Черноземья выдал диплом липецкому коллеге
Празднование Нового года в Липецке открыл девятый семейный фестиваль «Петровские забавы».
Праздник открыл главный Дед Мороз Черноземья (его лесная резиденция находится в воронежском селе Нелжа). Он передал своему липецкому коллеге диплом о готовности города к Новому году.
Гости праздника лихо отплясывали не только под хиты в исполнении липецких артистов, но и под диджейские сеты, которые по традиции назывались «Дискотекой на снегу». А творческие коллективы города показали демоверсии представлений, которые жители и гости Липецка могут увидеть во время фестивальных мероприятий. Они будут продолжатся в разных районах города вплоть до 5 января.
