Главный Дед Мороз Черноземья выдал диплом липецкому коллеге

Празднование Нового года в Липецке открыл девятый семейный фестиваль «Петровские забавы».



20 декабря на площади Петра Великого в Липецке начался традиционный новогодний семейный фестиваль «Петровские забавы».Праздник открыл главный Дед Мороз Черноземья (его лесная резиденция находится в воронежском селе Нелжа). Он передал своему липецкому коллеге диплом о готовности города к Новому году.Гости праздника лихо отплясывали не только под хиты в исполнении липецких артистов, но и под диджейские сеты, которые по традиции назывались «Дискотекой на снегу». А творческие коллективы города показали демоверсии представлений, которые жители и гости Липецка могут увидеть во время фестивальных мероприятий. Они будут продолжатся в разных районах города вплоть до 5 января.