В районе Доброго утонул мужчина

Личность погибшего устанавливают.

Труп передали полиции для установления личности, выяснения причин гибели. По завершении мероприятий его отвезут в морг.





Фото ГУ МЧС России по Липецкой области

ГУ МЧС России по Липецкой области сообщило об утопленнике.Тело мужчины было обнаружено в реке Воронеж недалеко от Доброго. Вероятнее всего, рыбак проломил тонкий лёд и ушёл под воду.