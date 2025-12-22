Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
52-летний мужчина пострадал в Чаплыгине во время пожара
Огонь охватил его гараж.
В этот день сгорели два автомобиля «Ауди»: сотая модель в деревне Сергеевка Становлянского округа, «А4» — в селе Казино Задонского округа.
Также 20 декабря в липецком СНТ «Мичурина» сгорел садовый домик, а в подъезде девятиэтажки на улице Авиационной Липецка — произошло короткое замыкание без последующего горения.
В воскресение, 21 декабря, в Липецком СНТ «Светлана» горел мусор на двух квадратных метрах, а в десятиэтажке на улице Белана горел матрас.
