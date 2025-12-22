Все новости
На улице Московской «УАЗ» начал разваливаться на ходу
Происшествия
В районе Доброго утонул мужчина
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
В Данкове автослесарь продал автомобиль клиента
Происшествия
Липецкий силач изобрёл новый уникальный трюк
Спорт
Новогодний стол: чёрная икра бывает не только белужья
Общество
В районе Тракторного из-за аварии экстренно отключили холодную воду
Общество
Ещё один липчанин «уничтожил» «Липецк»
Спорт
Главный Дед Мороз Черноземья выдал диплом липецкому коллеге
Общество
Происшествия
17 минут назад

52-летний мужчина пострадал в Чаплыгине во время пожара

Огонь охватил его гараж.

Днем 20 декабря на улице Индустриальной в Чаплыгине во время пожара в гараже пострадал 52-летний мужчина. В гараже полностью выгорела отделка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС  по Липецкой области.

В этот день сгорели два автомобиля «Ауди»: сотая модель в деревне Сергеевка Становлянского округа, «А4» — в селе Казино Задонского округа.

Также 20 декабря в липецком СНТ «Мичурина» сгорел садовый домик, а в подъезде девятиэтажки на улице Авиационной Липецка — произошло короткое замыкание без последующего горения.

В воскресение, 21 декабря, в Липецком СНТ «Светлана» горел мусор на двух квадратных метрах, а в десятиэтажке на улице Белана горел матрас.
