Общество
вчера, 15:01
Чиновники взыскали неустойку с медлительного застройщика
Дом должны были сдать еще в 2015 году.
Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по четырем искам администрации города Лебедянь. Чиновники в своих заявлениях потребовали взыскания неустойки с застройщика.
Как указано в документах суда, в конце 2014 года администрация Лебедяни и ООО «ЛипецкРегионСтрой» подписали договор долевого строительства. Организация выиграла тендер на возведение дома №7 по улице Школьная. Согласно условиям контракта, мэрия должна была получить ключи от квартир для переселенцев до 30 ноября 2015 года. Но этого не произошло. В связи с этим администрация Лебедяни обратилась в суд за взысканием неустоек в период с 1 декабря 2015 года по 31 мая 2017 года. Общая сумма пени составила свыше 11, 1 млн рублей.
Суд удовлетворил иски чиновников в полном объеме. Застройщику придется оплатить все судебные расходы и выплатить неустойку по договорам долевого строительства в 11,1 млн рублей.
Заметим, что дом все же был построен. Летом 2017-го его сдали в эксплуатацию. Впрочем, и здесь нашлась своя ложка дегтя: переселенцы оказались недовольны качеством квартир и назвали праздничное вручение ключей профанацией.
Как указано в документах суда, в конце 2014 года администрация Лебедяни и ООО «ЛипецкРегионСтрой» подписали договор долевого строительства. Организация выиграла тендер на возведение дома №7 по улице Школьная. Согласно условиям контракта, мэрия должна была получить ключи от квартир для переселенцев до 30 ноября 2015 года. Но этого не произошло. В связи с этим администрация Лебедяни обратилась в суд за взысканием неустоек в период с 1 декабря 2015 года по 31 мая 2017 года. Общая сумма пени составила свыше 11, 1 млн рублей.
Суд удовлетворил иски чиновников в полном объеме. Застройщику придется оплатить все судебные расходы и выплатить неустойку по договорам долевого строительства в 11,1 млн рублей.
Заметим, что дом все же был построен. Летом 2017-го его сдали в эксплуатацию. Впрочем, и здесь нашлась своя ложка дегтя: переселенцы оказались недовольны качеством квартир и назвали праздничное вручение ключей профанацией.
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Дольщик
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ликбез
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