Общество

вчера, 15:01

Чиновники взыскали неустойку с медлительного застройщика

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#строительство #неустойка #жилье #суд #переселение
Чиновники взыскали неустойку с медлительного застройщика

Дом должны были сдать еще в 2015 году.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по четырем искам администрации города Лебедянь. Чиновники в своих заявлениях потребовали взыскания неустойки с застройщика.

Как указано в документах суда, в конце 2014 года администрация Лебедяни и ООО «ЛипецкРегионСтрой» подписали договор долевого строительства. Организация выиграла тендер на возведение дома №7 по улице Школьная. Согласно условиям контракта, мэрия должна была получить ключи от квартир для переселенцев до 30 ноября 2015 года. Но этого не произошло. В связи с этим администрация Лебедяни обратилась в суд за взысканием неустоек в период с 1 декабря 2015 года по 31 мая 2017 года. Общая сумма пени составила свыше 11, 1 млн рублей.

Суд удовлетворил иски чиновников в полном объеме. Застройщику придется оплатить все судебные расходы и выплатить неустойку по договорам долевого строительства в 11,1 млн рублей.

Заметим, что дом все же был построен. Летом 2017-го его сдали в эксплуатацию. Впрочем, и здесь нашлась своя ложка дегтя: переселенцы оказались недовольны качеством квартир и назвали праздничное вручение ключей профанацией.

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#строительство #неустойка #жилье #суд #переселение

Комментарии (7)

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???

вчера, 19:58
Опекун, когда вы ЭТО убеРЁТЕ ?
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Дольщик

вчера, 19:45
Завтра в 12.00 у дк профсоюзов митинг обманутых дольщиков,приходите митингуйте,с друзьями,родными и детьми.Скажите знакомым может кто не в курсе.
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Опекун

вчера, 19:11
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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ликбез

вчера, 15:41
100%, ..при грамотном адвокате можно не только востребовать неустойку ,но и расторгнуть договор на основании не выполнений условий договора со стороны застройщика . наглядный пример грамотного ведения дела приведен в этой статье на примере администрации Лебедяни.
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100%

вчера, 15:26
ликбез, - они ее требуют но их не слшат
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100%

вчера, 15:25
в чеи прикол написать идиотский заголовок ЗОЖевца инпотента или коу девки не дают - выключить коментарий я про Липчане выступают за запрет торговли пивом в жилых домах
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ликбез

вчера, 15:15
то о чем я всегда писал . обманутые дольщики должны требовать в первую очередь выплатить неустойку ,а потом требовать условия предоставления жилья . и совет - никогда не подписывайте договор ипотеки , если в нем не оговорены условия выплат при задержке ввода жилья ,тогда и не станете "обманутыми дольщиками".
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