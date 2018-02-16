Культура

сегодня, 13:04

Липецкий лётчик готовит к выпуску новый сборник стихотворений

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#лётчик #поэт

Стихотворения из нового сборника прозвучат 20 февраля.

20 февраля в Липецкой областной детской библиотеке состоится встреча с липецким писателем Юрием Яковенко.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, Юрий Яковенко - полковник запаса, лётчик-истребитель, после увольнения в запас преподаёт в учебных заведениях и как журналист часто печатается в прессе.

- Его творчеством интересуются не только дети, но и родители, ведь произведения Яковенко воспитывают доброту и нравственность, любовь к природе и её обитателям - то, что действительно важно для подрастающего поколения, - отмечают в управлении культуры. - На встрече писатель познакомит ребят со своими книжками «У котёнка день рожденья», «Ребята, давайте жить дружно» и прочитает несколько стихотворений из нового сборника «С двойками я не дружу», который скоро выйдет в свет.

В тот же день в Липецке начнут отмечать Межлународный день родного языка. Встреча «Родной, живой, неповторимый» состоится в областной юношеской библиотеке 20 февраля в преддверии Международного дня родного языка.

На мероприятии школьники познакомятся с историей малоизвестного праздника и поучаствуют в конкурсной программе, посвященной лексическому богатству русского языка. Выполняя конкурсные задания, подростки поучатся использовать устойчивые сочетания в своей устной и письменной речи, получат представление о синонимичных и антонимичных фразеологизмах, узнают по приведенному толкованию пословицы и поговорки. Ребят ждут такие веселые конкурсы, как «Фразеологический зверинец», «Озорные буквы в пословицах», «Аукцион пословиц с числами» и другие.

- Русский язык создавался многими поколениями наших предков, и каждое слово в нем - метко, ярко, выразительно, a отмечают организаторы. - Хороший способ окунуться в настоящий живой образный и богатый русский язык - обратиться к народным пословицам, поговоркам и фразеологизмам, которые украшают речь, делают ее образной, насыщенной и богатой. Международный день родного языка был учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия.
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#лётчик #поэт

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