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В Липецкой области за незаконное пересечение границы РФ задержан гражданин Молдавии

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#граница #мигранты
В Липецкой области за незаконное пересечение границы РФ задержан гражданин Молдавии

33-летний мигрант заключен под стражу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, что в 2016 году по решению Чаплыгинского районного суда иностранец был принудительно выдворен за пределы Российской Федерации за совершение административного правонарушения.

В мае 2017 года он изменил имя, фамилию и оформил заграничный паспорт.

Не дожидаясь окончания срока запрета, подозреваемый незаконно пересек границу РФ, предоставив сотрудникам пограничной службы новый паспорт, и прибыл в Липецкую область.

По данному факту следственным подразделением УФСБ России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ.

По ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, суд избрал иностранному гражданину меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до 4 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

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#граница #мигранты

Комментарии (1)

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переживатель

сегодня, 12:39
в стране бардак! пойду утоплюсь
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