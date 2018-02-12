Сотню гоголей обнаружили у Петровского моста в Липецке

В Липецкой области продолжается подсчет оставшихся на зимовку птиц

Липецкое отделение Союза охраны птиц проводит подсчет оставшихся на зимовку в нашем регионе птиц.

В первую неделю подсчет принес результат – более 500 птиц насчитали любители птиц. В том числе, обнаружили в районе села Донское полсотни гоголей, птицы, которую в наших краях стали замечать недавно.

И вот еще неделя подсчетов, и гоголей обнаружили уже в Липецке, в городской черте, в районе Петровского моста. 100 особей!

В районе речушки Липовка у парка Победы орнитологи насчитали 74 кряквы, на Дону в Лебедянском районе, у села Романово – 25 крякв, в Данкове на Дону – 230 крякв. 256 крякв насчитали в Лебедяни. В Липецке, на отстойниках ЛТЗ - 3 хохлатых чернети, 10 крякв.

Подсчеты продолжаются, количество подсчитанных птиц увеличивается, что позволит дать оценку об экологической ситуации в регионе.

Фото: vk.com/rbcu_lip48