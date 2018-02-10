Липецкого дальнобойщика обокрали на Дальнем Востоке

Злоумышленник под предлогом продажи икры обманом похитил деньги у водителя

Сотрудникам уголовного розыска отдела полиции №7 по Хабаровску поступила информация, что 59-летний уроженец Сахалинской области причастен к серии хищений денежных средств у водителей большегрузных автомобилей.

Установлено, что мужчина знакомился с потерпевшими на стоянках большегрузных машин и предлагал приобрести небольшие партии икры лососевых видов рыб. Получив деньги, фигурант скрывался.

Пока известно о двух эпизодах криминальной деятельности подозреваемого. Так, в Краснофлотском районе фигурант обманом похитил семь с половиной тысяч рублей у водителя, который проживает в Липецкой области. Под аналогичным предлогом злоумышленник забрал порядка четырех с половиной тысяч рублей у другого потерпевшего.

Оперативники задержали подозреваемого в одном из хостелов, где он арендовал комнату.

Стражи правопорядка выяснили, что в 2016 году фигурант уже был судим за аналогичное противоправное деяние. Однако от исполнения наказания в виде обязательных работ уклонился, что стало основанием для объявления мужчины в федеральный розыск.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Задержанный водворен в следственный изолятор.

Оперативники проверяют информацию о возможной причастности злоумышленника к иным преступлениям, совершенным в отношении жителей соседних регионов и западной части страны, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.