Общество
вчера, 15:51
В Липецком зоопарке много животных долгожителей
Сколько живут в неволе животные - рассказали в зоопарке
Жизнь животных в дикой природе – это не жизнь в раю, сообщают в зоопарке. В природе для животных опасны бескормица, хищники, жёсткая конкуренция, капризы погоды. Питомцы зоопарков от всего этого защищены. Более того, животные в зоопарках находятся под постоянным наблюдением ветеринаров. На продолжительность жизни влияют как условия содержания в зоопарке, так и повышенное внимание сотрудников к своим подопечным. Учёные обнаружили, что продолжительность жизни у животных в зоопарках выше, особенно у хищников и некрупных, живущих недолго видов. Продолжительность жизни животных и уровень рождаемости – это основные показатели благополучия обитателей зоопарка. Поэтому животные-долгожители представляют особую гордость.
Например, долго живут в зоопарке Липецка:
Японские макаки – 21 год
Пони -26 лет
Верблюд-23 года
Гусь-сухонос-16 лет
Белоголовый сип-14 лет
Балобан-15 лет
Могильник-26 лет
Чёрный гриф-18 лет
Чёрный коршун-19 лет
Степной орёл-19 лет
Красавка-27 лет
Например, долго живут в зоопарке Липецка:
Японские макаки – 21 год
Пони -26 лет
Верблюд-23 года
Гусь-сухонос-16 лет
Белоголовый сип-14 лет
Балобан-15 лет
Могильник-26 лет
Чёрный гриф-18 лет
Чёрный коршун-19 лет
Степной орёл-19 лет
Красавка-27 лет
чего не скажешь
олеся
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Неавтофанат
Александр