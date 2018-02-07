В Липецком зоопарке много животных долгожителей

Сколько живут в неволе животные - рассказали в зоопарке

Жизнь животных в дикой природе – это не жизнь в раю, сообщают в зоопарке. В природе для животных опасны бескормица, хищники, жёсткая конкуренция, капризы погоды. Питомцы зоопарков от всего этого защищены. Более того, животные в зоопарках находятся под постоянным наблюдением ветеринаров. На продолжительность жизни влияют как условия содержания в зоопарке, так и повышенное внимание сотрудников к своим подопечным. Учёные обнаружили, что продолжительность жизни у животных в зоопарках выше, особенно у хищников и некрупных, живущих недолго видов. Продолжительность жизни животных и уровень рождаемости – это основные показатели благополучия обитателей зоопарка. Поэтому животные-долгожители представляют особую гордость.



Например, долго живут в зоопарке Липецка:

Японские макаки – 21 год

Пони -26 лет

Верблюд-23 года

Гусь-сухонос-16 лет

Белоголовый сип-14 лет

Балобан-15 лет

Могильник-26 лет

Чёрный гриф-18 лет

Чёрный коршун-19 лет

Степной орёл-19 лет

Красавка-27 лет