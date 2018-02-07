Общество

вчера, 15:51

В Липецком зоопарке много животных долгожителей

5 1437
#зоопарк
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В Липецком зоопарке много животных долгожителей

Сколько живут в неволе животные - рассказали в зоопарке

Жизнь животных в дикой природе – это не жизнь в раю, сообщают в зоопарке. В природе для животных опасны бескормица, хищники, жёсткая конкуренция, капризы погоды. Питомцы зоопарков от всего этого защищены. Более того, животные в зоопарках находятся под постоянным наблюдением ветеринаров. На продолжительность жизни влияют как условия содержания в зоопарке, так и повышенное внимание сотрудников к своим подопечным. Учёные обнаружили, что продолжительность жизни у животных в зоопарках выше, особенно у хищников и некрупных, живущих недолго видов. Продолжительность жизни животных и уровень рождаемости – это основные показатели благополучия обитателей зоопарка. Поэтому животные-долгожители представляют особую гордость. 

Например, долго живут в  зоопарке Липецка:
Японские макаки – 21 год
Пони -26 лет
Верблюд-23 года
Гусь-сухонос-16 лет
Белоголовый сип-14 лет
Балобан-15 лет
Могильник-26 лет
Чёрный гриф-18 лет
Чёрный коршун-19 лет
Степной орёл-19 лет
Красавка-27 лет
5 1437
#зоопарк
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Комментарии (5)

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чего не скажешь

вчера, 22:25
о жителях "жемчужины"
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олеся

вчера, 17:16
Александр, ну не для всех там каторга, есть и те, кто очень даже нормально содержится. Да и животные там откормленные и зажравшиеся - иногда даже корм не едят. .. Хищники все жирные, иногда куски мяса у них валяются, а они их не жрут. Вы еще не видели видимо зоопарки с костлявыми и забитыми животными которые в дерьме утопают.
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123

вчера, 16:36
у плохих директора животные долго не живут
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Неавтофанат

вчера, 16:33
Александр, я зоопарк Лимпопо в окно квартиры видел! Начинался он с таких же ржавых клеток. С крыши ближайшего дома по кабанам "охотники" стреляли! Из этого посёлка на окраине Нижнего в 70-е друзья по пути на юг заехали в Липецк. Отвел их в зоопарк. Дети были в восторге, взрослые удивлялись! В маленьком городе есть свой зоопарк! В Горьком издавна существует ЗООЦИРК, а зоопарк только бродячий, заездной. Теперь там роскошный зоопарк с жирафами, малюсенькими обезьянками-игрунками. Места маловато, но московский по организации - отдыхает! Скульптуры Аку-аку с острова Пасхи, скамеечки, зона отдыха с аттракционами. Музей авто-мото техники - подарки хозяев парку.Попробуйте закурить, объяснят. Все стоит дорого и того стоит. Между прочим, построено все на месте фруктового сада, заложенного вылеченными в соседних госпиталях солдатами в мае 1945 года. Это портит мне настроение. Можно было расширятся в противоположную сторону, на пустырь. Место болотистое, вряд ли кто-то претендует на него.
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Александр

вчера, 16:07
Дорогие друзья Липчане "ЗООПАРК" в г.Липецк это КАТОРГА для несчастных животных и птиц !!! Если у кого есть возможность съездить в г. Н.Новгород прошу посетите "РАЙ" для зверушек на земле Зоопарк "Лимпопо". И вы поймёте в чём разница !!! В Липецкой "звротюрьме" разве что наручников на животных нет. Туалет для посетителей бесплатный , без запаха и грязи. Ну что рассказывать если я там :https://vk.com/zoolimpopo был
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