Общество

вчера, 16:39

Новогодняя эротика?

3 2999
#Нелепости #несуразности
6

Мы продолжаем коллекционировать фотографии городских нелепостей.

Особую благодарность хочется выразить всем, кто прислал нам свои снимки, запечатлевшие забавные картинки и сценки из жизни Липецка. С вашей помощью рубрика становится гораздо живее.

Напомним, что особенностью рубрики является то, что в ней публикуются только настоящие фотографии, снятые на улицах Липецка и области нашими журналистами и читателями.

ded moroz.jpg

Снимок сделан в декабре в детской (обращаем особое на это внимание!) поликлинике на улице Зегеля. Правда, через несколько дней ручку сняли – может так дошло или добрые люди подсказали. А так – почти новогодняя эротика. Представляете, какие мысли могли придти в голову человеку, когда он брался ра ручку и открывал окно?! Прислал Дмитрий Егоров.

IMG_20180124_140208.jpg

Тут и не знаешь, после чего раньше ухмыляться. Любят у нас слово «зона», вот и тут «детскую зону» придумали. Но «скидки песионерам» - это нечто. Увидел и сфотографировал Дмитрий Николаев.

IMG_20170228_140631.jpg

Могли бы ничего и не писать. И так заметно, что мусор здесь есть. Любопытно, часто ли встречаются ситуации, когда мусор вывозят, и его некоторое время нет? Запечатлел возле дома 41/2 на улице Космонавтов наш читатель по имени Roman.

2018-01-02 15-03-53.JPG

А кто вообще сказал, что акция – это когда цены снижают? Может, это так и задумывали – брать на рубль больше? Сняла читательница по имени Алла.

Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем. 

3 2999
#Нелепости #несуразности
6

Комментарии (3)

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112

вчера, 20:26
В Ленте орио 29 руб
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Местный

вчера, 18:53
На мусорках обращение к водилам, чтоб не ставили машины к полным контейнерам. Там типа парковки у дома и мусоровоз не может подъехать. На 3 перевёрнутом контейнере продолжение фразы.
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Покупайка лидирует

вчера, 17:35
Во всех смыслах, даже сушеная рыба в Новой Деревне по лебедянской трассе с привкусом коровьего навоза (терпел, не хотел эти случаи оглашать, но конец пришел, 2 раза попадал, больше там не покупаю).
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