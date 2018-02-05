Мы продолжаем коллекционировать фотографии городских нелепостей.

Особую благодарность хочется выразить всем, кто прислал нам свои снимки, запечатлевшие забавные картинки и сценки из жизни Липецка. С вашей помощью рубрика становится гораздо живее.

Напомним, что особенностью рубрики является то, что в ней публикуются только настоящие фотографии, снятые на улицах Липецка и области нашими журналистами и читателями.





Снимок сделан в декабре в детской (обращаем особое на это внимание!) поликлинике на улице Зегеля. Правда, через несколько дней ручку сняли – может так дошло или добрые люди подсказали. А так – почти новогодняя эротика. Представляете, какие мысли могли придти в голову человеку, когда он брался ра ручку и открывал окно?! Прислал Дмитрий Егоров.





Тут и не знаешь, после чего раньше ухмыляться. Любят у нас слово «зона», вот и тут «детскую зону» придумали. Но «скидки песионерам» - это нечто. Увидел и сфотографировал Дмитрий Николаев.





Могли бы ничего и не писать. И так заметно, что мусор здесь есть. Любопытно, часто ли встречаются ситуации, когда мусор вывозят, и его некоторое время нет? Запечатлел возле дома 41/2 на улице Космонавтов наш читатель по имени Roman.





А кто вообще сказал, что акция – это когда цены снижают? Может, это так и задумывали – брать на рубль больше? Сняла читательница по имени Алла.

Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем.