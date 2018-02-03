Общество

вчера, 21:58

Модель из Липецка победила на телешоу

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#Супермамочка #телешоу #Анастасия Рубленко
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Модель из Липецка победила на телешоу

Анастасия Рубленко признана соперницами лучшей на проекте "Супермамочка", при этом психолог отдал победу участнице, выбывшей из шоу.

Напомним, модель из Липецка Анастасия Рубленко стала участницей телешоу "Супермамочка" на канале СТС. По сюжету проекта, конкуренцию липчанке в течение недели составляли еще три претендентки на звание "Супермамочки": фермерша Женя, диджейка Анна и веганка Евгения.

Сегодня состоялся финал шоу. Правда, к финалу веганка Евгения успела выбыть из соревнования мам, поскольку накануне не прошла испытание гостями, а после не явилась к психологу, а также на съемки финала. Женя-фермерша в финале получила от соперниц 33 балла, диджейка Анна, у которой дома Анастасия Рубленко помыла полы, набрала 28 баллов.

Супермодель Анастасия Рубленко получила от соперниц по 7 баллов за хозяйственность. А вот Насте как маме диджейка Аня поставила 5, а фермерша Женя - 8 баллов, за саморазвитие Настя получила 10 баллов от Жени и 7 баллов от Ани. Итого Настя набрала от соперниц 44 балла.

При этом психолог Михаил Лобковский отдал победу веганке Жене, но поскольку она не пришла, первое место всё же осталось у Анастасии Рубленко.

В качестве приза наша землячка получила статуэтку "Супермамочка" и путёвку в Сочи с ребёнком.

При этом Настя расстроилась.

- Я не могу назвать это победой, ведь получается, что я победила потому, что Женя не пришла, - отметила Анастасия Рубленко.

Анастасии Рубленко 24 года, у нее растет 3-летний сын. Молодая мама уже третий раз замужем, но на момент записи программы она только собиралась оформить последний брак.

Напомним, ранее Анастасия Рубленко участвовала в телепроекте "Экс на пляже", оставив на месяц полуторагодовалого ребенка.

Фото - скриншот с https://ctc.ru/projects/show/supermama/
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#Супермамочка #телешоу #Анастасия Рубленко
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Комментарии (16)

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ЗАЧЕТ

19 минут назад
Липецк ЭТОГО ЖДАЛ МНОГО ЛЕТ. СБЫЛОСЬ.и чему радоваться? она налоги платит или ноги раздвигает?
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рубли только наши

31 минуту назад
ко, А где ты видишь про это в тексте?
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Елена

34 минуты назад
ко, это правда"хохлы" только любят жить на готовеньком
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Елена

37 минут назад
Да , пошла молодежь, 3 раза была замужем , наверное и еще будут браки, если по телешоумен мататься.
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вова-ботокс

59 минут назад
нижняя губа явно искусственная
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Парамон

59 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Тот самый

вчера, 23:13
Ну раз показали по зомбоящику, наверно теперь за пососать уже не 500 а 700 рублей будет просить.
ответить

ко

вчера, 23:07
Я не догоняю ,какая накуй Русская с фомилией рубленКО
ответить

кто-то же эту паипень смотрит..

вчера, 23:00
слово пр.ими.тив.ная теперь запикивается * пр.ими.тивы есть, а слова такого на этом сайте -нет! :))))
ответить

кто-то же эту паипень смотрит..

вчера, 22:58
она "модель" чего? бессмысленной * блондинки?
ответить
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