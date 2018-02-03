вчера, 21:58
Модель из Липецка победила на телешоу
Анастасия Рубленко признана соперницами лучшей на проекте "Супермамочка", при этом психолог отдал победу участнице, выбывшей из шоу.
Сегодня состоялся финал шоу. Правда, к финалу веганка Евгения успела выбыть из соревнования мам, поскольку накануне не прошла испытание гостями, а после не явилась к психологу, а также на съемки финала. Женя-фермерша в финале получила от соперниц 33 балла, диджейка Анна, у которой дома Анастасия Рубленко помыла полы, набрала 28 баллов.
Супермодель Анастасия Рубленко получила от соперниц по 7 баллов за хозяйственность. А вот Насте как маме диджейка Аня поставила 5, а фермерша Женя - 8 баллов, за саморазвитие Настя получила 10 баллов от Жени и 7 баллов от Ани. Итого Настя набрала от соперниц 44 балла.
При этом психолог Михаил Лобковский отдал победу веганке Жене, но поскольку она не пришла, первое место всё же осталось у Анастасии Рубленко.
В качестве приза наша землячка получила статуэтку "Супермамочка" и путёвку в Сочи с ребёнком.
При этом Настя расстроилась.
- Я не могу назвать это победой, ведь получается, что я победила потому, что Женя не пришла, - отметила Анастасия Рубленко.
Анастасии Рубленко 24 года, у нее растет 3-летний сын. Молодая мама уже третий раз замужем, но на момент записи программы она только собиралась оформить последний брак.
Напомним, ранее Анастасия Рубленко участвовала в телепроекте "Экс на пляже", оставив на месяц полуторагодовалого ребенка.
Фото - скриншот с https://ctc.ru/projects/show/supermama/
ЗАЧЕТ
рубли только наши
Елена
Елена
вова-ботокс
Парамон
Тот самый
ко
кто-то же эту паипень смотрит..
кто-то же эту паипень смотрит..