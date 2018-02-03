Общество

вчера, 17:34

На оборудование для обучения липецких осужденных потратят 5 миллионов рублей

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#УФСИН #рынок труда
На оборудование для обучения липецких осужденных потратят 5 миллионов рублей

Ежегодно около 1,5 тысячи заключенных получают востребованные специальности.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, ежегодно из исправительных учреждений Липецкой области освобождается в среднем до 2,5 тысяч человек, большая часть которых нуждается в социальной адаптации и ресоциализации, в том числе в оказании помощи по трудоустройству, получению необходимых документов, жилья, регистрации по месту жительства и т.д.

Руководство администрации Липецкой области постоянно акцентирует своё внимание на работе созданных и функционирующих во всех исправительных учреждениях Липецкой области центрах трудовой адаптации, производственных мастерских и профессиональных училищах, где осужденные могут получить профессию, востребованную в настоящее время на рынке труда.

В результате проводимой работы ежегодно около 1,5 тысячи осужденных получают востребованные на свободе специальности, такие как электромонтер, слесарь, каменщик, токарь, машинист крана, столяр, обувщик, швея и другие. В настоящее время в профессиональных училищах, продолжают обучение более 700 осуждённых. Желающим получить высшее образование, предоставлена возможность обучения в высших учебных заведениях дистанционным методом.

В 2018 году в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области» на приобретение оборудования для обучения осужденных к лишению свободы профессиям, востребованным на рынке труда, в целях содействия их занятости и профилактики рецидивной преступности, а также предупреждения совершения преступлений в местах отбывания наказания в виде лишения свободы, из областного бюджета выделено 5 миллионов рублей.
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#УФСИН #рынок труда

Комментарии (2)

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Парамон

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Мне нужно увеличить грудь, или так хорошо??? Профиль jumasha5 на 18pop.ru
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