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200-летний юбилей Тургенева в Липецке будут отмечать неделю

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#библиотека
200-летний юбилей Тургенева в Липецке будут отмечать неделю

В Липецке стартует библиотечная неделя «Два века с Тургеневым».

6 февраля в Липецке стартует библиотечная неделя «Два века с Тургеневым», посвященная 200-летнему юбилею великого русского писателя. 

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в 14.00 в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина состоится городской молодежный литературный турнир «По тургеневским страницам». Его участникам предстоит выполнить несколько заданий по темам, связанным с биографией классика, его творчеством,  экранизацией его книг. К участию в турнире приглашаются школьники  9 –11-х классов, студенты средне-специальных образовательных учреждений города. Численный состав команды-участницы  – 7 человек. Заявки принимаются до 5 февраля включительно.

258
#библиотека

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