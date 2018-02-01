200-летний юбилей Тургенева в Липецке будут отмечать неделю

В Липецке стартует библиотечная неделя «Два века с Тургеневым».

6 февраля в Липецке стартует библиотечная неделя «Два века с Тургеневым», посвященная 200-летнему юбилею великого русского писателя.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в 14.00 в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина состоится городской молодежный литературный турнир «По тургеневским страницам». Его участникам предстоит выполнить несколько заданий по темам, связанным с биографией классика, его творчеством, экранизацией его книг. К участию в турнире приглашаются школьники 9 –11-х классов, студенты средне-специальных образовательных учреждений города. Численный состав команды-участницы – 7 человек. Заявки принимаются до 5 февраля включительно.