После короткого однодневного похолодания в Липецкую область придет оттепель

1 февраля в тылу уходящего циклона снег в Липецкой области ослабеет и днем совсем прекратится, подморозит.

2 и 3 февраля очередной атлантический циклон принесет в наш регион теплый, влажный воздух: при порывистом южном ветре пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха повысится до оттепели. Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 февраля 9-10 градусов мороза, что около нормы, 2 февраля — 6-7 градусов мороза, что на 3-4 градуса выше нормы, 3 февраля — 1-2 градуса мороза, что на 9-10 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 февраля в Липецкой области переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный 5-10 м/сек., ночью местами порывы до 15 м/сек. Температура ночью -10 -15 градусов, днем от 6 до 11 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 11 до 13 градусов мороза, днем от -7 до -9.

Самым теплым день 1 февраля в Липецке был в 1914 году: +3, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1917 году — 38 градусов мороза.