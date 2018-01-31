На расчистку дворов от снега вышло свыше 30 единиц спецтехники

Свыше 30 единиц техники задействовано в ликвидации последствий снегопада, который начался минувшей ночью.

Качество уборки дворов контролируют мобильные бригады из числа сотрудников департамента жилищно-коммунального хозяйства. Мониторинг проводится, в том числе, и с использованием веб-камер города в режиме on-line. Нарекания вызвали территории 24 микрорайона - бульвар Шубина УК «Октябрьская», улицы Свиридова и Коцаря - УК « Новый Альянс», улица Киевская – дома 34, 36 - УК «Центральная» и улица Терешковой - дома 5/3, 5/2 - УК «Строй-Сервис-Э». Согласно оперативной информации, полученной от профильного структурного подразделения, в настоящий момент ряд замечаний по данным территориям уже устранен. Продолжает работать телефон «горячей линию». За прошедшую неделю на номер 22-95-58 поступило лишь семь звонков от граждан, которые были недовольны качеством уборки снега.

Было заготовлено порядка 40 тонн пескосоляной смеси, которая используется по мере образования наледи на тротуарах и у входных групп многоквартирных домов.

Согласно прогнозам, снегопад продолжится и завтра. На борьбу с его последствиями снова будут мобилизованы все управляющие компании города, сообщает пресс-служба администрации Липецка.