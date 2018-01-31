Общество

вчера, 17:32

На расчистку дворов от снега вышло свыше 30 единиц спецтехники

26 1274
#снегопад
На расчистку дворов от снега вышло свыше 30 единиц спецтехники

Свыше 30 единиц техники задействовано в ликвидации последствий снегопада, который начался минувшей ночью. 

Качество уборки дворов контролируют мобильные бригады из числа сотрудников департамента жилищно-коммунального хозяйства. Мониторинг проводится, в том числе, и с использованием веб-камер города в режиме on-line. Нарекания вызвали территории 24 микрорайона - бульвар Шубина УК «Октябрьская», улицы Свиридова и Коцаря - УК « Новый Альянс», улица Киевская – дома 34, 36 - УК «Центральная» и улица Терешковой - дома 5/3, 5/2 - УК «Строй-Сервис-Э». Согласно оперативной информации, полученной от профильного структурного подразделения, в настоящий момент ряд замечаний по данным территориям уже устранен. Продолжает работать телефон «горячей линию». За прошедшую неделю на номер 22-95-58 поступило лишь семь звонков от граждан, которые были недовольны качеством уборки снега.

Было заготовлено порядка 40 тонн пескосоляной смеси, которая используется по мере образования наледи на тротуарах и у входных групп многоквартирных домов.

Согласно прогнозам, снегопад продолжится и завтра. На борьбу с его последствиями снова будут мобилизованы все управляющие компании города, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

26 1274
#снегопад

Комментарии (26)

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2018

вчера, 22:35
Позор, это повод хорошо задуматься перед 18 марта сего года
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Позор

вчера, 21:42
мэрии: даже центр города - площадь Героев не расчищена от снега, улицы Вавилова, Тельмана, выезды из дворов завалены, коляска инвалида или ребёнка не * никогда, детские санки застревают.
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леха 48

вчера, 21:14
а мы пи дарье едроэсэсовское продолжим поддерживать жуликов и воров
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леха 48

вчера, 21:07
21 микрорайон, глаза разуй-алкаш
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леха 48

вчера, 21:06
Любопытный, потому что такие * как ты есть
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леха 48

вчера, 21:06
слышишь-БЫЧЬЕ глупое. берите лопаты и вперед чистить. а то барыги тупые критикуете. жлобье
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Маша

вчера, 20:53
Тротуары не расчищены даже в центре, * , пр. Победы, начиная от бывшего Спутника до остановки жуткое месиво. Никто не кинулся чистить тротуары, зима как всегда * неожиданно.
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в66ад

вчера, 20:46
вышло 30, а работают сколько??????
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Владимир

вчера, 20:46
Техника ВЫШЛА и застряла . Солярка списана и работы "Выполнены" Всем по премии, а кому не досталось я не виноват
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Доберман пинчер роби

вчера, 20:31
Где хоть чистились отпишитесь ни одного не Видел!!!!
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