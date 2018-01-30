Липчане спели в Храме Христа Спасителя в Москве

Митрополичий детский хор и детский вокальный ансамбль «Воскресение» приняли участие в Патриаршем богослужении.

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси , 28 января Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. На Патриаршее богослужение были приглашены дети из многодетных семей, ученики православных гимназий и воскресных школ. В храме присутствовала уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.Все песнопения за Патриаршим богослужением исполнил сводный детский хор под управлением Варвары Волковой, секретаря Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.

Ещё в сентябре прошлого года по инициативе Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения в епархии Русской Православной Церкви были разосланы приглашения детским церковным хорам к участию в Патриаршем богослужении для детских церковных хоров. В качестве отборочного задания предлагалось выучить определенный репертуар и прислать записанное видео исполнения. В декабре из многочисленных заявок были отобраны лучшие коллективы, которые вошли в состав сводного хора, в том числе вокальный ансамбль духовной музыки «Воскресение» Иоанно-Богословского храма села Конь-Колодезь Липецкой епархии (руководитель И.А. Силантьева) и митрополичий детский хор Липецкой епархии (руководитель С.И. Сингур).

Организаторами сводного хора являются Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения и Отдел религиозного образования Московской городской епархии.



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