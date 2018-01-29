Волейболистка «Липецка-Индезита» так разнервничалась, что попыталась сбить мячом судью с вышки

Волейбольный матч завершился красной карточкой.

Липецкие волейболистки возвращаются из Тюмени «несолоно хлебавши». И во втором матче с командой из нижней части турнирной таблицы липчанки проиграли, причем с тем же счетом, что и накануне – 1:3.

«Тюмень-ТюмГУ» вышла вперед с первых розыгрышей. Однако в концовке первой партии липчанки все-таки сумели догнать хозяек паркета. Соперниц выручил блок – в нужный момент Евгения Басакова «зачехлила» нашу Владиславу Коржову, а Виктория Велисевич закрыла Анну Сотникову, итог – 25:20 в пользу тюменской команды.

«Липецк-Индезит» сумел выиграть лишь одну партию. При этом ко второму техническому перерыву лидировали хозяйки – 18:14, но победа осталась за липчанками – 25:21.

В третьем сете много ошибались уже обе команды. Ключевым стал момент, когда при счете – 21:20 тюменская волейболистка Виктория Велисевич сделала подряд два «эйса» (т.е. подачи навылет, прим.), и догнать соперниц «индезиточки» уже не смогли – 22:25.

А за поражение в четвертой партии липчанки должны винить прежде всего себя. При счете 23:23 у связующей Екатерины Новиковой просто не выдержали нервы. Во время передачи она перенесла руки на сторону соперниц, что и зафиксировал арбитр матча. Волейболистка так рассвирепела, что бросила мяч в судью.… Такое действие трактуется в правилах как «агрессивное поведение», наказывается красной карточкой, которая трансформируется и в один балл для соперниц.

Таким образом, Новикова увидела перед собой «красный свет», а матч был завершен – 25:23 в партии и 3:1 в поединке.

Тренер победительниц в интервью корреспондентам местной «Тюменской арене» подвел итог поединку.

- С точки зрения общей игры, повторный матч отличался от первого, - заявил Валерий Рожков, - Мы набрали больше очков в атаке, чем соперник, но по сравнению с самими собой в нападении смотрелись хуже. Липецкая команда неплохо смотрелась в защите. В целом, игра получилась нервная, боевая. У нас лидеры подустали – заменить ключевых волейболисток, по сути, некем. Тем не менее, команда проявила характер



«Тюмень-ТюмГУ» (Тюменская область) – «Липецк-Индезит» - 3:1 (25:20, 21:25, 25:22, 25:23)

«Тюмень-ТюмГУ»: Гришакина – 22, Куршина – 20, Басакова – 12, Косолапова – 11, Велисевич – 7, Петряева – 3, Казанцева, Бек (л), Тарачёва (л)

«Липецк-Индезит»: Коржова – 15, Сотникова – 15, Свиридова – 9, Новикова – 8, Самарина – 6, Журбенко – 6, Сазонова – 4, Лазарева – 2, Кувшинова, Някина (л)

96-90 (атака 57-43, блок 12-11, подача 6-11, ошибки соперника 21-25)