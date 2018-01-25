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Губернатор Липецкой области выразил соболезнование по поводу смерти Людмилы Сенчиной
Слова сожаления он высказал в Твиттере
Опустела без тебя Земля...умерла звонкая, красивая,уважающая зрителя (слушателя),всегда волнующаяся,любимая миллионами ЛЮДМИЛА СЕНЧИНА...Царствие небесное...Вечная Память...— Олег Королев (@Korolev_O_P) 25 января 2018 г.
Народная артистка России скончалась на 68-м году жизни в больнице Санкт-Петербурга после продолжительной болезни.
Фото: Интерпресс, Петр Ковалев / ТАСС
Анатолий Лихачёв
дебилако
однако
однако
Продолжительная болезнь