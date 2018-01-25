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сегодня, 16:22

Губернатор Липецкой области выразил соболезнование по поводу смерти Людмилы Сенчиной

5 1927
#Сенчина
Губернатор Липецкой области выразил соболезнование по поводу смерти Людмилы Сенчиной

Слова сожаления он высказал в Твиттере

"Опустела без тебя земля" - такими словами начинается твит Олег Королева. "Умерла звонкая, красивая, уважающая зрителя (слушателя), всегда волнующаяся,любимая миллионами ЛЮДМИЛА СЕНЧИНА...Царствие небесное...Вечная Память...", написал губернатор.



  Народная артистка России скончалась на 68-м году жизни в больнице Санкт-Петербурга после продолжительной болезни.

Фото: Интерпресс, Петр Ковалев / ТАСС

5 1927
#Сенчина

Комментарии (5)

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Анатолий Лихачёв

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дебилако

сегодня, 21:31
однако, порядочные люди с дебилом не общаются, а свой коротыш в туалете сам поддержишь.
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однако

сегодня, 20:54
я что тут один буду писать.почему никто меня не поддержит.
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однако

сегодня, 20:38
кто ответит это спид или нет?почему все молчат?
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Продолжительная болезнь

сегодня, 19:39
Это СПИД? Ну и что в этом такого? Прям такую тайну развернули.
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