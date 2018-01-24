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Двое молодых липчан украли старую иномарку
18 января с пересечения пересечения трасс «Орел-Тамбов» - «Липецк-Лебедянь» украли автомобиль «Ауди-100».
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска установлены и задержаны предполагаемые участники преступления – неработающие липчане, 23 и 30 лет.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Расследование проводит Отдел полиции № 4 УМВД России по г. Липецку.
В случае если вина подозреваемых будет доказана, санкция статьи действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
Снежок