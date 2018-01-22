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В ДТП с пятью погибшими в Тульской области есть липчане: женщина и ребенок
В Куркинском районе столкнулись "ВАЗ" и "Ниссан"
21 января 2018 года в 18-30 в дежурную часть УМВД России по Тульской области поступило сообщение о д орожно-транспортном происшествии, произошедшем в Куркинском районе около деревни Ивановка. По
предварительной информации, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Ниссан и ВАЗ-2111. На данный момент имеются сведения о пяти погибших в данной аварии. Также два человека получили ранения, среди них один ребёнок. Предположительно причиной аварии послужили сложные дорожные условия после прохождения снегопада, сообщили в УМВД России по Тульской области.
По данным издания "Тульские новости", "Ниссан" был из Липецкой области, в нем погибли два человека - 46-летняя женщина и 8-летняя девочка.
Фото: newstula.ru/fn_330435.html
предварительной информации, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Ниссан и ВАЗ-2111. На данный момент имеются сведения о пяти погибших в данной аварии. Также два человека получили ранения, среди них один ребёнок. Предположительно причиной аварии послужили сложные дорожные условия после прохождения снегопада, сообщили в УМВД России по Тульской области.
По данным издания "Тульские новости", "Ниссан" был из Липецкой области, в нем погибли два человека - 46-летняя женщина и 8-летняя девочка.
Фото: newstula.ru/fn_330435.html
Делов то...
Однако
БСФ
и будет вам щастье
Альбина
А
Мохнатый Рельс
Липчанка
злой обыватель
Биказоф