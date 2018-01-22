Происшествия

сегодня, 08:01

В ДТП с пятью погибшими в Тульской области есть липчане: женщина и ребенок

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#дтп
В ДТП с пятью погибшими в Тульской области есть липчане: женщина и ребенок

В Куркинском районе столкнулись "ВАЗ" и "Ниссан"

21 января 2018 года в 18-30 в дежурную часть УМВД России по Тульской области поступило сообщение о д орожно-транспортном происшествии, произошедшем в Куркинском районе около деревни Ивановка. По 
предварительной информации, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Ниссан и ВАЗ-2111. На данный момент имеются сведения о пяти погибших в данной аварии. Также два человека получили ранения, среди них один ребёнок. Предположительно причиной аварии послужили сложные дорожные условия после прохождения снегопада, сообщили в УМВД России по Тульской области.

По данным издания "Тульские новости",  "Ниссан" был из Липецкой области, в нем погибли два человека - 46-летняя женщина и 8-летняя девочка.

Фото: newstula.ru/fn_330435.html

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#дтп

Комментарии (10)

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Делов то...

22 минуты назад
Однако, вжик- вжик и ты больше не мужик!
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Однако

30 минут назад
злой обыватель, давай жить со мной только я мужик
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БСФ

39 минут назад
злой обыватель причем тут Путин и Кретины ездящие по встречке или Путин указ написал ездить по встречке.,Не путай свои проблемы с Политикой совет тебе.
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и будет вам щастье

52 минуты назад
выезжайте по чаше на в стречку
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Альбина

53 минуты назад
злой обыватель, очень,очень вам сочувствую.Держитесь,ничего не поделаешь,жизнь ведь продолжается.....
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А

59 минут назад
Дастер
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Мохнатый Рельс

сегодня, 09:27
Люди взяли и случайно убились из за того-что от души давили на акселератор на своих консервных банках. А комментарии всё равно про Путина. Что он не сделал? Закон не принял о том что бы движки были не выше 30 лошадиных сил? Так и таких хватит что бы убиться под горку например...
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Липчанка

сегодня, 09:14
Путин далеко, вся власть из бывших коммунистов и комсомольских работников, а ныне демократов - здесь рядышком сидит, а в Москву циферки шлет. А ты проверь циферки?
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злой обыватель

сегодня, 09:08
А у меня жена умерла 14. Всего 52 года было. Даже не исполнилось. Не знаю, как дальше жить. Для неё только жил после смерти мамы в 2012. Упокой душу всех новопереставленных. Дальше хуже будет с этим ипаным Режимом Путина.
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Биказоф

сегодня, 08:14
хамский взор.через губу не переплюнет. пренебрежение ко всему......
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