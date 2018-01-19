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Лидеры «Металлурга» возвращаются в строй

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#Футбол #"Металлург"
Лидеры «Металлурга» возвращаются в строй

Уже завтра нашу команду ждет первая контрольная игра в 2018 году.

Липецкий «Металлург», вышедший из отпуска без нескольких футболистов, потихоньку собирает оптимальный состав.

Вчера к команде присоединился Николай Иванников, который в сезоне 2016/17 был признан партнерами и болельщиками лучшим футболистом команды. По договоренности с тренерским штабом хавбек пропустил первые тренировки в силу семейных обстоятельств.

Поразил всех лучший бомбардир команды Руслан Ахвледиани, которому во время отпуска сделали операцию на колене воронежские медики.

В первом тренировке Руслан вообще не принимал участие, затем совершал пробежки по полю по индивидуальной программе, но затем подтвердил репутацию человека с уникальными возможностями организма для восстановления. Еще вчера Ахвледиани вернулся в общую группу и тренер Сергей Машнин даже не исключает, что предоставит ему игровое время в завтрашней контрольной игре в Тамбове.

Все местные игроки, которых в липецкой команде 90 процентов, уже на месте. Не успели вернуться в коллектив оба иногородних футболиста. Форвард Владислав Мызгин побывал только на одной тренировке, но у него уважительная причина – сессия в вузе. К слову, Мызгин – уроженец Тамбова, и завтра на игре должен присоединиться к нашей команде. А вот хавбек Евгений Костин вновь травмирован и лечится в родном Ставрополе.

Напомним, что завтра, 20 января, «Металлург» проведет первый матч в 2018 году. Это будет контрольная игра на выезде с идущим на 4-м месте в ФНЛ «Тамбовом». Матч пройдет в недавно открытом новом крытом манеже Тамбова.

Отметим, что тамбовчане тренируются на неделю дольше нашей команды. Да к тому же зимой успели основательно укрепиться. В частности, в «Тамбов» перешел лучший бомбардир зоны «Центр» 22-летний Иван Сергеев, который в 16 матчах за «Строгино» умудрился забить 16 мячей.

359
#Футбол #"Металлург"

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