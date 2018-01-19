Общество

сегодня, 16:38

Грязинцы возмущаются небывалыми счетами за отопление

54 2706
#ЖКХ #отопление
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Грязинцы возмущаются небывалыми счетами за отопление

Несмотря на тёплый декабрь, суммы в платёжках оказались огромными.

В соцсетях появилось открытое обращение жильцов дома №2А по улице Гагарина в городе Грязи. Грязинцы сетуют, что несмотря на небывало тёплый декабрь, счета за отопление оказались баснословными.

- Хочу обратить внимание наших властей! - пишет Ольга Мануковская. - Получила счет на отопление и немного удивилась (это слабо сказано!), дело в том, что наша управляющая компания ГРСУ якобы передала данные по учету счетчиков отопления о том, что данные счетчики не работали с 23.12.2017 по 29.12.2017г., и в соответствии с этим фактом, за отопление зачислили по среднему в «Квадре». Все это я узнаю из телефонного звонка ГРСУ, звоню в «Квадру», мне отвечают, что данные распечатки не передавались, а передано было, что счетчики якобы не работали вообще (я, конечно, в шоке) и всем жителям насчитали за весь декабрь по среднему?! Что за беспредел творится! Для чего стоят приборы учета? И если произошел сбой — значит, надо устранять.... Для чего мы платим ГРСУ за обслуживание ? И почему «Квадра» начислила за весь месяц по среднему, а не как по данным ГРСУ - с 23 по 29 декабря. Разберитесь с данными фактами работы!

Возмущённые счетами грязинцы уже готовят народный сход, на которых приглашают журналистов.

- Когда нам собрать народ, в какой день? Или самим снять видео нашего возмущения и отправить в редакцию, выйти на улицу всем с платежками? - поинтересовалась уже другая жительница Грязей в редакции GOROD48.

Как сообщил GOROD48 пресс-секретарь Липецкого филиала ПАО «Квадра» Сергей Панарин, жильцам дома следует разбираться со своей управляющей компанией, которая не передала показания за декабрь, поэтому сумма была начислена по среднему.

- Если управляющая компания передаст показания и с общедомовым прибором учёта всё в порядке - жильцам сделают перерасчёт, - отметил Сергей Панарин.

Фото vk.com



54 2706
#ЖКХ #отопление
1

Комментарии (54)

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Ded настоящий

1 минуту назад
соображаем , "сегодня правит как раз НЕ русский по национальсти", на его рожу вотякскую посмотри
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соображаем

19 минут назад
У Грудинина дед еврей ничего страшного миллиардов унего нет в банке он хранил 25 миллионов на лечение родственника еврей он всего лищь на четверть ия уверен он будет хорошим президентом сегодня правит русский по националь ности но вы видите что творится
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Наталья

32 минуты назад
а что тут удивительтного? У меня за 61 метр и больше приходит с ОПДУ.
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ПАША

36 минут назад
Мне 28 летнему придурку-кремлеботу Павлу Лепёшкину https://vk.com/id301832876 на днях врачи диагноз поставили «путенома головной башки". Остатки моих недоразвитых мозгов считают, что в рашке везде хохлы и агенты госдепа, и они пытаются помешать моему ботоксному фюреру спокойно дожить по своей смерти и наворовать как можно больше денег, нихера ничего не делая полезного для страны. Если еще немного прикинуть, то следуя моей логике по комментариям и влиянию санкций, в России, таких «хохлов» и «госдеповцев» подавляющие большинство. По той простой причине, что в этой стране моим паханом могут быть довольны только три категории населения: те, кто у кормушки (олигархи, бородатые зверьки, закадырки, чиновники и тд) и те лижут сраку (Киселев, Соловьев); те, кому достаются крошки от барского стола (сами кремлеботы и прочие путлерюгенды) и участвуют в проплаченных гей-парадах за 500 рублей и МЫ - всякие умственно отсталые ДЕБИЛЫ и наркоманы, которых в свое время алкаши понастругали спьяну.
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Бульба

48 минут назад
Нужны деньги на Выборы... Вот и собирают....
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Виктор

сегодня, 21:15
У меня за отопление вышло всего 1250 в декабре, правда это в своём доме в 160м2.
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Местный

сегодня, 21:02
Все на выборы 18 марта. Путин у мгеровского nидарья наш президент. Скоро будете платить за отопление в десять раз больше, а мы будем бухать, жрать, рыгать, блевать, ползать раком и трахать друг друга на селигере в очко за же ваши деньги
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Местный

сегодня, 20:47
Все на выборы 18 марта. Путин наш президент.
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гость

сегодня, 20:42
Проезд Строителей 29, прошедший год: март - 5000р, апрель -4000р, октябрь - 4000р. Сломался счётчик. Сейчас платим по нормативу - 2200р. Квартира 62.3м2.
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дэн

сегодня, 20:26
за ноябрь 3500 а декабрь 6000 рублей
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