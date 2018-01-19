Грязинцы возмущаются небывалыми счетами за отопление

Несмотря на тёплый декабрь, суммы в платёжках оказались огромными.

В соцсетях появилось открытое обращение жильцов дома №2А по улице Гагарина в городе Грязи. Грязинцы сетуют, что несмотря на небывало тёплый декабрь, счета за отопление оказались баснословными.

- Хочу обратить внимание наших властей! - пишет Ольга Мануковская. - Получила счет на отопление и немного удивилась (это слабо сказано!), дело в том, что наша управляющая компания ГРСУ якобы передала данные по учету счетчиков отопления о том, что данные счетчики не работали с 23.12.2017 по 29.12.2017г., и в соответствии с этим фактом, за отопление зачислили по среднему в «Квадре». Все это я узнаю из телефонного звонка ГРСУ, звоню в «Квадру», мне отвечают, что данные распечатки не передавались, а передано было, что счетчики якобы не работали вообще (я, конечно, в шоке) и всем жителям насчитали за весь декабрь по среднему?! Что за беспредел творится! Для чего стоят приборы учета? И если произошел сбой — значит, надо устранять.... Для чего мы платим ГРСУ за обслуживание ? И почему «Квадра» начислила за весь месяц по среднему, а не как по данным ГРСУ - с 23 по 29 декабря. Разберитесь с данными фактами работы!

Возмущённые счетами грязинцы уже готовят народный сход, на которых приглашают журналистов.

- Когда нам собрать народ, в какой день? Или самим снять видео нашего возмущения и отправить в редакцию, выйти на улицу всем с платежками? - поинтересовалась уже другая жительница Грязей в редакции GOROD48.

Как сообщил GOROD48 пресс-секретарь Липецкого филиала ПАО «Квадра» Сергей Панарин, жильцам дома следует разбираться со своей управляющей компанией, которая не передала показания за декабрь, поэтому сумма была начислена по среднему.



- Если управляющая компания передаст показания и с общедомовым прибором учёта всё в порядке - жильцам сделают перерасчёт, - отметил Сергей Панарин.

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