Стартовали конкурсы «Учитель года - 2018» и «Воспитатель года – 2018»

В этом году среди конкурсантов три учителя географии, учителя истории и обществознания, русского языка и литературы, биологии.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, установочный семинар для участников городского профессионального конкурса «Учитель года - 2018» состоялся на базе школы №59 «Перспектива».

В этом году среди конкурсантов три учителя географии, учителя истории и обществознания, русского языка и литературы, биологии. Впервые в конкурсе принимает участие преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. Первая встреча участников конкурса и членов жюри, в ходе которой педагогическая общественность познакомится с визитками конкурсантов, состоится 2 февраля. Все конкурсные испытания состоятся в школе №59 «Перспектива», т.к. учитель математики этой школы Сергей Жбанов одержал победу в городском профессиональном конкурсе «Учитель года - 2017».

На установочно семинаре с концепцией конкурсных испытаний и процедурой их проведения участников семинара ознакомил учитель химии гимназии №12 города Липецка, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2007» Алексей Волков. Абсолютный победитель областного публичного конкурса «Учитель года Липецкой области – 2017», учитель математики школы №59 "Перспектива" Сергей Жбанов провел мастер-класс, в котором представил отдельные элементы своей конкурсной программы.



А на базе детского сада № 138 прошли мастер-классы победителей профессионального конкурса «Воспитатель года» для участников предстоящего городского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2018» и финалистов конкурса молодых педагогов дошкольных образовательных учреждений «Дебют –2017».

Своим мастерством делились Ольга Саетова (детский сад № 1), Вера Смольянинова (детский сад № 138) - абсолютные победители городского, областного и участницы Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 2014 и 2017» и победитель городского конкурса Елена Николаева (детский сад № 96). Нынешние конкурсантки принимали активное участие в работе фокус-группы, где на собственном примере изучали новые методы, приемы и подходы в работе с дошкольниками, способствующие развитию не только познавательной сферы ребенка, но и развитию воображения, логического мышления, памяти, внимания, умение работать в коллективе. Педагог-психолог детского сада № 25 провела тренинг, в процессе которого все участницы мероприятия учились способам снятия психологического напряжения перед публичным выступлением.