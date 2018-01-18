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Стартовали конкурсы «Учитель года - 2018» и «Воспитатель года – 2018»

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#образование #Учитель года
Стартовали конкурсы «Учитель года - 2018» и «Воспитатель года – 2018»

В этом году среди конкурсантов три учителя географии, учителя истории и обществознания, русского языка и литературы, биологии.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, установочный семинар для участников городского профессионального конкурса «Учитель года - 2018» состоялся на базе школы №59 «Перспектива».   

В этом году среди конкурсантов три учителя географии, учителя истории и обществознания, русского языка и литературы, биологии. Впервые в конкурсе принимает участие преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. Первая встреча участников конкурса и членов жюри, в ходе которой педагогическая общественность познакомится с визитками конкурсантов, состоится 2 февраля. Все конкурсные испытания состоятся в школе №59 «Перспектива», т.к. учитель математики этой школы Сергей Жбанов одержал победу в городском профессиональном конкурсе «Учитель года - 2017». 

На установочно семинаре с концепцией конкурсных испытаний и процедурой их проведения участников семинара ознакомил учитель химии гимназии №12 города Липецка, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2007» Алексей Волков. Абсолютный победитель областного публичного конкурса «Учитель года Липецкой области – 2017», учитель математики школы №59 "Перспектива" Сергей Жбанов провел мастер-класс, в котором представил отдельные элементы своей конкурсной программы.

А на базе детского сада № 138 прошли мастер-классы победителей профессионального конкурса «Воспитатель года» для участников предстоящего городского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2018» и финалистов конкурса молодых педагогов дошкольных образовательных учреждений «Дебют –2017». 

Своим мастерством делились Ольга Саетова (детский сад № 1), Вера Смольянинова (детский сад № 138) - абсолютные победители городского, областного и участницы Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 2014 и 2017» и победитель городского конкурса Елена Николаева (детский сад № 96). Нынешние конкурсантки принимали активное участие в работе фокус-группы, где на собственном примере изучали новые методы, приемы и подходы в работе с дошкольниками, способствующие развитию не только познавательной сферы ребенка, но и развитию воображения, логического мышления, памяти, внимания, умение работать в коллективе. Педагог-психолог детского сада № 25 провела тренинг, в процессе которого все участницы мероприятия учились способам снятия психологического напряжения перед публичным выступлением.







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#образование #Учитель года

Комментарии (6)

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чувак

18 минут назад
Засунь себе этот пояс в поясницы. Ты бесишь уже, барыга недодкланный.
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Karllll

24 минуты назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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вовка кремлевский

28 минут назад
Нужно было назвать "нищеброд года". Опустили учителей ниже плинтуса, позор, 15000 зарплата. Дворник столько получает. Страна дураков.
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...

53 минуты назад
Ля, и пид0ры тут))
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Сами промолчали

сегодня, 18:29
Звание лучшего учителья и воспитателья года присвоить дорочно ИНТЕРНЕТУ!
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Гнус

сегодня, 17:57
Малько на конкурс начального образования,писали ,что великий специалист -пианист
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