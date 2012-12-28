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47 минут назад
3

Сегодня в Липецке: Валерий Баринов и Анна Большова на связи с липчанами, в библиотеку с шашкой

Рассказываем всё самое главное про наступившую среду.

Плюс

Днём в Липецке будет плюсовая температура – от +1 до +3 градусов. Переменная облачность и без существенных осадков.

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Отключение воды

С 9:00 до окончания ремонтных работ не будет холодной воды на улице Октябрьской, 1, 3, а с 10:00 и до конца ремонта на улице Космонавтов, 29 и в частном секторе улиу Амурской, Гайдара. Луначарского, Нахимова и Ушакова.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 в потёмки погрузится только один переулок 1-й Театральный.

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Пробки

Пробок в Липецке каждый день мало не бывает. Выход – «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые если и не подскажут прямой и свободный путь, то во всяком случае помогут выбрать дорогу, на которой заторы меньше.

Великий поэт и великий композитор (6+)

В концертном зале «Унион» в 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина в 12:00 покажут концерт-спектакль по мотивам повести «Метель».

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Режиссёром постановки выступил Иван Карпов, в ролях — солисты Липецкой филармонии Анастасия Пименова, Артём Тарасов, Сергей Колесник. Волшебную музыку Г. Свиридова, которая только подчёркивает красоту пушкинского слога сыграют Андрей Карпий (фортепиано), Анастасия Путилина (виолончель), Светлана Бакалина (скрипка).

«Алые паруса» (12+)

А в 18:00 в «Унионе» пройдёт виртуальный концерт, т.е. действие покажут на большом экране при помощи современного звукового оборудования.

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Липчане смогут увидеть музыкально литературную композицию «Алые паруса» по произведению А. Грина. В прямом эфире выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижировать которым выйдет Игорь Манашеров. Под его управлением прозвучат шедевры А. Глазунова и М. Чюрлёниса, а в качестве чтецов приглашены знаменитые артисты Анна Большова и Валерий Баринов. 

Бах в библиотеке (6+)

Концерт классической музыки пройдёт в 17:00 и в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). Он будет называться «Путешествие от Баха в XXI век».

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Учащиеся и преподаватели Детской школы искусств № 6 исполнят произведения русских и зарубежных композиторов.

«Земля Эльзы» (16+)

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Тетаральная, 2) в 19:00 приглашает на спектакль «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович.

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Между овдовевшей Эльзой и ушедшим на пенсию учителем географии Василием, среди серости, зависти и грязи вспыхивает настоящая любовь. Герои спектакля прожили непростую жизнь, в которой боли и горестей оказалось гораздо больше, чем мгновений радости, и поздняя влюблённость становится для них последним огоньком надежды. Долгожданное счастье так близко: выйти замуж за любимого человека в красивых розовых туфельках, читать книги на чердаке под покрывалом, продать опостылевший дом и отправится в кругосветное путешествие. Однако такой неожиданный «роман» весьма не по нраву детям Эльзы и Василия. Отпрыски видят в их любви угрозу своему материальному благополучию и боятся осуждения общества, поэтому решают разлучить возлюбленных.

Мне бы шашку и коня (12+)

Одно из самых необычных мероприятий дня состоится в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3).

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В 17:30 здесь пройдёт занятие по фланкировке шашкой. Урок дадут мастера холодного оружия, причём совершенно бесплатно.

Пойдём в кино

В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 организуют показ фильма «Весна, лето, осень, зима…и снова весна». Южная Корея, Германия, 2003. Режиссёр Ким Ки Дук (16+).

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Кадр из фильма

Монах и его воспитанник дрейфуют по озеру на плавучей пагоде. Символичная драма символизирует течение времени. Никому не дано нарушить смену времен года, когда вначале все рождается, затем растет, а потом угасает.

Дорогие липчане! Середина рабочей недели вновь настраивает на серьёзный лад, но переключать внимание иногда просто необходимо. Лучше всего – на новости, которые всегда можно найти на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, всегда будете в курсе любых событий. Ждём вас на электронных страницах нашего сайта снова и снова.

Сегодня в Липецке
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Комментарии (3)

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МарьВанна
8 минут назад
Волшебную музыку не сыграют, а исполнят!!!
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МарьВанна
16 минут назад
Волшебную музыку не сыграют, а исполнят!!!
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дилетант
25 минут назад
для чего посетителей библиотеки учат владеть холодным оружием ? так музеи переоборудуют в стрелковые клубы ?
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