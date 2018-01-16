Общество

сегодня, 15:25

Госпитализированная с пожара липчанка благополучно родила

3 1887
#пожар #роды
4
Госпитализированная с пожара липчанка благополучно родила

Будущая мать помогала бороться с огнем.

Накануне на улице Винницкая в Липецке произошел пожар. Бороться с огнем пожарным помогала беременная супруга хозяина вспыхнувшего частного дома. Женщина находилась на поздних сроках беременности, и врачи приняли решение экстренного госпитализировать роженицу.

Как сообщили GOROD48 в городском роддоме №1, липчанка благополучно разрешилась от бремени. С роженицей и ее малышом все нормально.

Напомним, что сообщение о возгорании в частом двухэтажном доме поступило на пульт спасателей в 09:24 15 января. С огнем боролись три отделения пожарных частей и добровольцы. Пожар уничтожил кровлю и всю внутреннюю отделку второго этажа.
3 1887
#пожар #роды
4

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Людмила

сегодня, 21:15
Родился мальчик
ответить

Дай нам Бог, чтобы все было хорошо

сегодня, 17:31
Слава Богу! Дай Бог чтобы и дальше все у новорожденной и ее мамы было хорошо. Что выросла умная девочка, добрая и с Христом в сердце. Как будет время после выписки и станет это возможно, сразу крестите дочку.
ответить

Нонка

сегодня, 17:20
Во умник-в горящую избу вошла а уж лошадку то остановить -легко
ответить

Еще в рубрике

Фальсифицированный липецкий творог нашли на Белгородчине
1
Фальсифицированный липецкий творог нашли на Белгородчине

33 минуты назад

Общество
Цены в магазинах Липецкой области можно будет отследить на специальной интерактивной карте
#Права потребителей #цены
1
Цены в магазинах Липецкой области можно будет отследить на специальной интерактивной карте

сегодня, 19:33

Общество
В липецких киосках все чаще можно купить спиртное
#Алкоголь #запрет
9
В липецких киосках все чаще можно купить спиртное

сегодня, 19:22

Общество
Липчане предпочитают называть детей Артемами и Аннами
#демография
11
Липчане предпочитают называть детей Артемами и Аннами

сегодня, 18:01

Общество
Липчане собрали книги для осужденных
#книги #УФСИН
8
Липчане собрали книги для осужденных

сегодня, 17:23

Общество
В Липецкой области более 400 человек признаны банкротами
#банкроты
13
В Липецкой области более 400 человек признаны банкротами

сегодня, 16:28

Общество