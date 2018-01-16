Госпитализированная с пожара липчанка благополучно родила

Будущая мать помогала бороться с огнем.

Накануне на улице Винницкая в Липецке произошел пожар. Бороться с огнем пожарным помогала беременная супруга хозяина вспыхнувшего частного дома. Женщина находилась на поздних сроках беременности, и врачи приняли решение экстренного госпитализировать роженицу.



Как сообщили GOROD48 в городском роддоме №1, липчанка благополучно разрешилась от бремени. С роженицей и ее малышом все нормально.



Напомним, что сообщение о возгорании в частом двухэтажном доме поступило на пульт спасателей в 09:24 15 января. С огнем боролись три отделения пожарных частей и добровольцы. Пожар уничтожил кровлю и всю внутреннюю отделку второго этажа.