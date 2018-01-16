Общество
23 минуты назад
Пассажир из Дачного жалуется на редкие автобусы
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Инициативу уже поддержали свыше 20 человек.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Алла Бурдуновская вынесла на суд интернет-пользователей предложение изменить движение транспорта в пригороде Липецка. Автор указывает на проблемы с графиком работы автобусов в поселке Дачный.
- Хотелось бы попросить поддержать идею смены графика транспортного сообщения в поселке Дачный. После 18.00 домой очень трудно попасть, автобусы маршрута №343 практически не ходят. А автобус №34 ходит с перерывом один час и более после 18.00. Надеюсь, что неравнодушные липчане поддержат мою просьбу, - пишет в своем обращении Алла Бурдуновская.
Предложение о коррективе графика движения автобусов в Дачном будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 14 февраля. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка. Идея уже собрала свыше двух десятков положительных откликов.
- Хотелось бы попросить поддержать идею смены графика транспортного сообщения в поселке Дачный. После 18.00 домой очень трудно попасть, автобусы маршрута №343 практически не ходят. А автобус №34 ходит с перерывом один час и более после 18.00. Надеюсь, что неравнодушные липчане поддержат мою просьбу, - пишет в своем обращении Алла Бурдуновская.
Предложение о коррективе графика движения автобусов в Дачном будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 14 февраля. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка. Идея уже собрала свыше двух десятков положительных откликов.
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