Общество

сегодня, 13:06

Липецких школьников будут кормить красной рыбой и сервелатом

21 2665
#питание #тендер #образование
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Липецких школьников будут кормить красной рыбой и сервелатом

А также шоколадом и мармеладом.

Липецкая школа №20 открыла рабочий год серией тендеров на поставку продуктов питания для учеников. Все товары учреждение образования решило приобрести у единственного поставщика.

В общей сложности питание школьников до конца текущего учебного года обошлось организации почти в 13 млн рублей. Согласно официальным данным школы, в СОШ №20 учится 2060 ребят. Таким образом, среднедушевое довольствие составило почти 6 300 рублей. Меню школьников, исходя из тендеров, будет состоять из говядины, свиных окороков, лопатки и корейки, фруктов и овощей, шоколада, шоколадных конфет, суфле и вафельных тортиков, печенья и мармелада, зефира, трески, кеты, цыплят-бройлеров, круп, колбасных изделий, молочных продуктов, рыбных консервов, хлеба и булок, а также пряников и вафель.

На обеспечение учеников только колбасными изделиями школа выделила свыше 930 000 рублей. На эту сумму в организацию поставят 1 800 кг вареной колбасы, 1 600 кг сосисок и 40 кг сервелата. Поставка 1 450 кг свинины обошлась почти в 450 000 рублей, а 1 600 кг кеты школа получит за 624 000 рублей или по 390 рублей за кило, что, согласитесь, очень выгодная цена за красную рыбу. Кроме того, за пять месяцев учеников угостят 3 800 кг печенья и 600 кг мармелада.

Стоит заметить, что разнообразное меню — слагаемое школьной программы «Культура питания — культура здоровья». В учебном учреждении стараются создать необходимые условия для полноценного формирования культуры питания подрастающего поколения. Например, обеды в школьной столовой сервируют по всем правилам этикета.
21 2665
#питание #тендер #образование
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Комментарии (21)

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Республика Шкид..

сегодня, 18:18
А колбаска будет из под елочки????
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Русский

сегодня, 17:45
Школьников ждет, замороженная говядина неизвестного срока заморозки, картошка и овощи залитая препаратами зср которую скупают у кфх и частников, перекупы и перепродают перекупщикам итд, по бешеным ценам и смутным тендерам, все самое невостребованное, продукция которая стоит копейки и по цены в закупках будет как ресторанах, это схема работает годами она не находится на общественном контроле.
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Ольга

сегодня, 17:03
Струдом верится что это дойдет до тарелки школ,верните школьные столовые где все с плиты падавали!пока везут раскидают пока по тарелкам,кто -нибудь хоть день поработайте на складе где отпускают продукты и непосредственно на самой раздаче!а машины сами внутригрязные не оборудованы стелажами для мармитов !все ставят на пол,потом поэтому полу в обуви, ивсе начиная от грязных овощей до готовых блюд,где сэс?
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липчан

сегодня, 16:51
Опять тухлятину сплавляют, куда же ее девать как не школам,а там все пройдет и будут и овцы сыты и денежки целы,Надо же коммерсантам свои убытки перекрывать
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липчанка

сегодня, 16:48
Опять тухлятину славляют, куда же ее девать как не школам,а там все пройдет и будут и овцы сыты и денежки целы,Надо же коммерсантам свои убытки перекрывать
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Информатика

сегодня, 16:42
Ничего детям не достанется, все растащут по себе. В школьной столовой только слипшиеся макароны, минтаевые хвосты, и жидкая картошка. И действительно, не платить нельзя - хоть и не едим платим этот оброк. Тот, кто выигрывает тендер на поставку в школьные столовые должен быть обеспечен заказами гарантированно
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Вставлю

сегодня, 15:34
свои 5 копеек: 20-я школа уже давно в категории "престижных нужников", хотя и не лицей, а если посмотреть на каких таратайках сучки крашены привозят и забирают своих чад возле школьных ворот - так там "Тойта-Рвань 4" самой скромной окажется. Поэтому в комментах уже началось - мое чадо не ест, там есть нельзя, а эти чада просто "много кушать" или по-русски зажрались. Мой ребенок там учится уже 7 лет и на питание не жалуется, да не всегда вкусно, после Шамаевской реформы стало, но перекусить можно, а в классе как минимум половина брезгливо не изволят откушать что им предлагается.
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Огород48

сегодня, 15:14
Ну а что,нету нормальной еды для детей что есть то пусть и едят.
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123

сегодня, 14:41
а на фото филе какой то рыбы в стадии протухания, по цвету видно
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Костик

сегодня, 14:33
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Готовые мясные продукты - например, ветчина или колбаса - являются одной из причин развития рака кишечника, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Так, всего 50 грамм переработанного мяса в день (это меньше двух ломтиков бекона) повышают риск развития рака на 18%. К опасному ВОЗ отнесла мясо, которое было подвергнуто обработке для увеличения срока хранения или изменения вкуса. Речь идет о копченых, консервированных, соленых продуктах. Именно добавление различных веществ для консервации мяса несет в себе риск для здоровья.
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