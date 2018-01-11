Липецких школьников будут кормить красной рыбой и сервелатом

А также шоколадом и мармеладом.

Липецкая школа №20 открыла рабочий год серией тендеров на поставку продуктов питания для учеников. Все товары учреждение образования решило приобрести у единственного поставщика.



В общей сложности питание школьников до конца текущего учебного года обошлось организации почти в 13 млн рублей. Согласно официальным данным школы, в СОШ №20 учится 2060 ребят. Таким образом, среднедушевое довольствие составило почти 6 300 рублей. Меню школьников, исходя из тендеров, будет состоять из говядины, свиных окороков, лопатки и корейки, фруктов и овощей, шоколада, шоколадных конфет, суфле и вафельных тортиков, печенья и мармелада, зефира, трески, кеты, цыплят-бройлеров, круп, колбасных изделий, молочных продуктов, рыбных консервов, хлеба и булок, а также пряников и вафель.



На обеспечение учеников только колбасными изделиями школа выделила свыше 930 000 рублей. На эту сумму в организацию поставят 1 800 кг вареной колбасы, 1 600 кг сосисок и 40 кг сервелата. Поставка 1 450 кг свинины обошлась почти в 450 000 рублей, а 1 600 кг кеты школа получит за 624 000 рублей или по 390 рублей за кило, что, согласитесь, очень выгодная цена за красную рыбу. Кроме того, за пять месяцев учеников угостят 3 800 кг печенья и 600 кг мармелада.



Стоит заметить, что разнообразное меню — слагаемое школьной программы «Культура питания — культура здоровья». В учебном учреждении стараются создать необходимые условия для полноценного формирования культуры питания подрастающего поколения. Например, обеды в школьной столовой сервируют по всем правилам этикета.