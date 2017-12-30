«Застывшее время»: туман над покинутой деревней в Становлянском районе

Лощины, поля, замерзающий туман и снег - от жилой части села Трегубово до заброшенных улочек - почти километр. Но и здесь живут люди - старожилы рассказали нам, что таких здесь три дома. Газа нет, дороги нечищены - картина, привычная для таких деревень.

Рядом с этими забытыми местами - знаменитый туристический бренд - Пальна Михайловка с усадьбой Стаховичей, где гостили Александр Пушкин и Илья Репин. Всего каких-то пять километров по прямой. Туда и ходят старики за продуктами - магазина нет даже в жилой части Трегубово - иногда к автобусной остановке на трассе приезжает автолавка.



Между тем, село старше Пальны-Михайловки на полтораста лет и ведет свою историю с 1620 года - еще одно название его было Пятницкое. В XVII веке здесь насчитывалось 75 дворов. По легенде, в нем жил князь Трегубов, который занимался разбоем - однако документального подтверждения этому нет.



Координаты для смартфона или навигатора (GPS/GLONAS): 52.754612 N (широта), 38.327493 E (долгота).

