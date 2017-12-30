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сегодня, 12:48

«Застывшее время»: туман над покинутой деревней в Становлянском районе

11 982
#маршрут выходного дня #застывшее время
3
«Застывшее время»: туман над покинутой деревней в Становлянском районе

Лощины, поля, замерзающий туман и снег - от жилой части села Трегубово до заброшенных улочек - почти километр. Но и здесь живут люди - старожилы рассказали нам, что таких здесь три дома. Газа нет, дороги нечищены - картина, привычная для таких деревень.

Рядом с этими забытыми местами - знаменитый туристический бренд - Пальна Михайловка с усадьбой Стаховичей, где гостили Александр Пушкин и Илья Репин. Всего каких-то пять километров по прямой. Туда и ходят старики за продуктами - магазина нет даже в жилой части Трегубово - иногда к автобусной остановке на трассе приезжает автолавка.

Между тем, село старше Пальны-Михайловки на полтораста лет и ведет свою историю с 1620 года - еще одно название его было Пятницкое. В XVII веке здесь насчитывалось 75 дворов. По легенде, в нем жил князь Трегубов, который занимался разбоем - однако документального подтверждения этому нет. 

Координаты для смартфона или навигатора (GPS/GLONAS): 52.754612 N (широта), 38.327493 E (долгота).
11 982
#маршрут выходного дня #застывшее время
3

Комментарии (11)

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горожанин

32 минуты назад
Наш кандидат Ксения Собчак.
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страшно подумать

35 минут назад
хоршо хоть в сирии порядок
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Втранду

53 минуты назад
За Грудинина буду голосовать . Путин со своей гопкомпанией надоел дальше некуда . С каждым годом жизнь за МАКАДом все хуже и хуже . Или автомобиль свой заправить 3 раза за месяц или штаны купить ... Всё , терпение кончилось .
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Я

сегодня, 16:56
Только 3 бестолочи там осталось
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Туризм в Липецком крае ?

сегодня, 16:33
Вот он на видео. Два полоумных фрика лазиют по грязным полям и болотам, среди заваливающихся хибар.
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Хичкоков

сегодня, 15:26
Именно с таким туризмом наша область станет туристической Жемчужиной Черноземья. Нищета, дикость и запустение. Здесь только фильмы ужасов снимать.
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Виктор 2-28-14

сегодня, 15:17
В тайге ,в охотничьей избушке уходящий оставляет продукты и спички для того кто терпит "бедствие",а здесь пришли,разорили и дальше пошли...- тоска.Если бы я узнал в видео свой дом,я бы в суд на вас подал...
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Не только в Становлянском районе

сегодня, 15:14
Жители посёлка Елшанка Ленинского района Саратова живут в бараках, построенных пленными немцами в 40-е годы как временное жилье. В домах обваливается потолок, гниют деревянные полы, а также отсутствует слив канализации. Когда-то село Елшанка принадлежало дворянскому роду Слепцовых и было густо населено. Но в годы коллективизации оно значительно уменьшилось. От вымирания Елшанку спасли обнаруженные неподалёку залежи природного газа в 1941 году. Спустя год был построен 16-километровый газопровод «Елшанка — Саратов», а в 1944-ом появился газопровод «Саратов — Москва» длиною 843 км.
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Спасите деревни

сегодня, 15:02
грудинин ,глянь что в деревне ,помоги
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вова пуутин

сегодня, 14:32
покидейте деревня и села все на дальний восток сюда приедут мои друзья с кавказа
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