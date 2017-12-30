В новогодние праздники транспорт в Липецке будет ходить реже

1 января автобусы начнут ходить в 5.30 утра

Департамент транспорта администрации Липецка проинформировал о работе транспорта общего пользования в новогодние праздничные дни и дни рождественских каникул, с 1 по 8 января 2018 года.



31 декабря 2017 года автобусы и трамваи будут выходить на маршруты по расписанию буднего дня без увеличения продолжительности работы в ночное время.



Утром 1 января пассажирский транспорт начнет работать, как обычно, в 5.30, но в связи со значительным сокращением пассажиропотока на городских регулярных маршрутах в новогодние праздничные дни и дни рождественских каникул количество выходящего на линию подвижного состава сократится, соответственно незначительно увеличится интервал движения. Вместе с тем, потребности горожан в пассажирских перевозках будут удовлетворены в полном объеме, отметили в профильном ведомстве.



Более подробную информацию о работе городского пассажирского транспорта в период с 1 по 8 января 2018 года можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15.





