Общество

вчера, 20:06

В новогодние праздники транспорт в Липецке будет ходить реже

10 2038
#Транспорт #расписание
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В новогодние праздники транспорт в Липецке будет ходить реже

1 января автобусы начнут ходить в 5.30 утра

Департамент транспорта администрации Липецка проинформировал о работе транспорта общего пользования в новогодние праздничные дни и дни рождественских каникул, с 1 по 8 января 2018 года.

31 декабря 2017 года автобусы и трамваи будут выходить на маршруты по расписанию буднего дня без увеличения продолжительности работы в ночное время.

Утром 1 января пассажирский транспорт начнет работать, как обычно, в 5.30, но в связи со значительным сокращением пассажиропотока на городских регулярных маршрутах в новогодние праздничные дни и дни рождественских каникул количество выходящего на линию подвижного состава сократится, соответственно незначительно увеличится интервал движения. Вместе с тем, потребности горожан в пассажирских перевозках будут удовлетворены в полном объеме, отметили в профильном ведомстве.

Более подробную информацию о работе городского пассажирского транспорта в период с 1 по 8 января 2018 года можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15.


10 2038
#Транспорт #расписание
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Комментарии (10)

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15 дней Новогодних праздников

сегодня, 00:39
В праздничные дни люди в городе никуда не исчезнут, поменьше станет конечно, но не на много, народ уже попрёт на работу со 2 января, кроме кроме некоторых бюджетников и муниципалов, то что транспорт людям придётся ждать долго не лучшая новость.
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Так понимать

вчера, 23:14
как понимать, так понимать, что проверяюще-контролирующие будут в коме с рыгаловкой.
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Блин горелый

вчера, 23:05
Уже несколько дней в Сбербанке нельзя положить деньги на транспортную карту! Как эти (сберовские или городские - все равно, пусть сами разбираются) уроды надоели! В Липецке хренова туча грамотных программистов, но им нет места в родственно-жлобской системе применения левого ПО!
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чайка

вчера, 21:36
Серёга, что тут непонятного ? В новогодние каникулы пассажиров НАМНОГО меньше, поэтому зачем катать кучу автобусов впустую ? Правильно делают, что сокращают. Я например в каникулы особо ездить вообще никуда не буду.
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Animal planet

вчера, 20:59
А я сегодня мотался по городу в маршрутках,и во всех водители ругались матом по телефону,насчет того кто кого обгоняет,и кто кого лишает выручки,притом что в салоне были женщины и дети.Один водитель харкнулся в окно. Не хорошо,господа.
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кокс

вчера, 20:58
сидим дома смотрим лунтика барбоскиных смешарики и не куда не ходим бухать пить нужно дома !
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Ирина Масакова

вчера, 20:31
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Серёга

вчера, 20:19
Не понял? Причина?
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Боцман

вчера, 20:13
Реже, но не чаще.
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как понимать

вчера, 20:12
"в связи со значительным сокращением пассажиропотока" надо понимать, что большинство водил будут в коматозе...
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