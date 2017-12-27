Культура

сегодня, 14:39

По тексту липецкой писательницы поставили сказку с оркестром

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#Новый год #спектакль
По тексту липецкой писательницы поставили сказку с оркестром

Музыкальная сказка рассказывает о приключениях щенка.

28 декабря в Липецком Доме музыки состоится премьера музыкальной сказки о приключениях маленького символа наступающего года Щенка «Как Щенок под Новый год счастье нашел».

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, новогоднюю сказку с оркестром создали на основе авторского текста липецкой писательницы Татьяны Щегловой, иллюстраций липецкой художницы, народного мастера, члена Союза художников России Елены Смолеевской. Представление пройдет в сопровождении Липецкого симфонического оркестра под управлением дирижера Валерия Тупикова и актрисы государственного академического театра драмы имени Льва Толстого Светланы Кузнецовой. Инициатором  идеи и режиссером выступила художественный руководитель Липецкого дома музыки Наталья Сосновская.

«Сказки с оркестром» - проект Липецкого Дома музыки, который стартовал в ноябре этого года с постановки известной сказки «Чиполлино».  

Автор текста Татьяна Щеглова — член Союза российских писателей, член Союза журналистов России (СССР), в 2007 году ее роман «Без нот» попал в лонг-лист «Большой книги», 2010 году Татьяна получила премию Московской писательской организации (премию имени А.П. Чехова). В 2013 году повесть «Ночь светла» переведена на английский язык и опубликована в нью-йоркском журнале «Word». Сборник с тем же названием вышел и в германском издательстве «За-За-Верлаг». 

А в Городском Дворце культуры подготовили для маленьких зрителей сказочный мюзикл, в котором гости  встречаются с волшебными превращениями и перевоплощениями персонажей. Музыкальная сказка с элементами шоу увлекает детей и взрослых в «Подводное царство морского царя Водокрута», в «Каменную пещеру Хозяйки Медной горы», и «Хрустальный Дворец Деда Мороза».

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#Новый год #спектакль

Комментарии (3)

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сегодня, 16:10
Голосуем за продление 315 маршрута до Аршина http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html . Спасибо! С наступающими!!!
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Виктор

сегодня, 15:48
Таня, творческих успехов и здоровья!
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Неужели ?

сегодня, 15:43
Эта пригорюнившаяся старость Щеглова ? Когда-то позировавшая в купальниках фотографам?
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