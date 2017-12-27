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вчера, 23:09
МЧС прокомментировало слухи о метеорите в небе над Симферополем
Пресс-служба главка МЧС по Республике Крым прокомментировала сообщения СМИ о громком хлопке в небе над Симферополем.
Громкий хлопок, о котором спасателям сообщили жители Симферополя, мог произойти во время прохождения самолетом звукового барьера, заявил РИА-Новости помощник начальника крымского главка МЧС РФ Владимир Иванов.
Хлопок был слышан по всему городу. Во многих районах на автомобилях сработала сигнализация. В СМИ даже начали появляться сообщения о метеорите.
По словам Иванова, "кроме звонков от любопытных граждан о том, что они слышали хлопок, никаких сообщений ни на один из номеров экстренных служб не поступало".
"Мы допускаем, что в результате прохождения самолетом звукового барьера мог произойти соответствующий хлопок. Это нормальное явление. Поводов для паники нет", — заверил Иванов.
По его словам, экстренные службы следят за ситуацией.
Хлопок был слышан по всему городу. Во многих районах на автомобилях сработала сигнализация. В СМИ даже начали появляться сообщения о метеорите.
По словам Иванова, "кроме звонков от любопытных граждан о том, что они слышали хлопок, никаких сообщений ни на один из номеров экстренных служб не поступало".
"Мы допускаем, что в результате прохождения самолетом звукового барьера мог произойти соответствующий хлопок. Это нормальное явление. Поводов для паники нет", — заверил Иванов.
По его словам, экстренные службы следят за ситуацией.