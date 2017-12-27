МЧС прокомментировало слухи о метеорите в небе над Симферополем

Пресс-служба главка МЧС по Республике Крым прокомментировала сообщения СМИ о громком хлопке в небе над Симферополем.

Громкий хлопок, о котором спасателям сообщили жители Симферополя, мог произойти во время прохождения самолетом звукового барьера, заявил РИА-Новости помощник начальника крымского главка МЧС РФ Владимир Иванов.



Хлопок был слышан по всему городу. Во многих районах на автомобилях сработала сигнализация. В СМИ даже начали появляться сообщения о метеорите.



По словам Иванова, "кроме звонков от любопытных граждан о том, что они слышали хлопок, никаких сообщений ни на один из номеров экстренных служб не поступало".



"Мы допускаем, что в результате прохождения самолетом звукового барьера мог произойти соответствующий хлопок. Это нормальное явление. Поводов для паники нет", — заверил Иванов.



По его словам, экстренные службы следят за ситуацией.



