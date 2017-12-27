В мире

вчера, 23:09

МЧС прокомментировало слухи о метеорите в небе над Симферополем

252
#МЧС #метеорит #Симферополь
МЧС прокомментировало слухи о метеорите в небе над Симферополем

Пресс-служба главка МЧС по Республике Крым прокомментировала сообщения СМИ о громком хлопке в небе над Симферополем.

Громкий хлопок, о котором спасателям сообщили жители Симферополя, мог произойти во время прохождения самолетом звукового барьера, заявил РИА-Новости помощник начальника крымского главка МЧС РФ Владимир Иванов.

Хлопок был слышан по всему городу. Во многих районах на автомобилях сработала сигнализация. В СМИ даже начали появляться сообщения о метеорите.

По словам Иванова, "кроме звонков от любопытных граждан о том, что они слышали хлопок, никаких сообщений ни на один из номеров экстренных служб не поступало".

"Мы допускаем, что в результате прохождения самолетом звукового барьера мог произойти соответствующий хлопок. Это нормальное явление. Поводов для паники нет", — заверил Иванов.

По его словам, экстренные службы следят за ситуацией.

252
#МЧС #метеорит #Симферополь

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Народный артист РСФСР Шаинский умер на 93-м году жизни
#Шаинский умер
Народный артист РСФСР Шаинский умер на 93-м году жизни

вчера, 23:06

В мире
В швейцарских Альпах при сходе лавин погибли три альпиниста
В швейцарских Альпах при сходе лавин погибли три альпиниста

вчера, 18:08

В мире
«Плотоядная бактерия» поразила в Японии более 500 человек
«Плотоядная бактерия» поразила в Японии более 500 человек

вчера, 18:00

В мире
ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле‍
#ИГИЛ #взрыв в Кабуле
ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле‍

25.12.2017 11:09

В мире
Инициативная группа выдвинула Навального кандидатом в президенты РФ
#Навальный #выборы-2018 #президент
Инициативная группа выдвинула Навального кандидатом в президенты РФ

25.12.2017 10:37

В мире
Белый дом представит конгрессу перечень «плохих парней» из России
#США #санкции #Белый дом
1
Белый дом представит конгрессу перечень «плохих парней» из России

25.12.2017 10:14

В мире