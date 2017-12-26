Спорт

вчера, 21:43

Липецкие хоккеисты устроили «охоту на волков»

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Липецкие хоккеисты устроили «охоту на волков»

Павел Скуматов и Андрей Мещеряков принесли команде по три очка.

Молодежный хоккейный «Липецк» на своем льду одержал уверенную победу над «Северскими Волками» из Краснодарского края – 4:2.

Липчане борются за место в сильнейшей «четверке» (а в будущем вдруг замахнутся и на 3-е место?), а сегодняшние соперники занимают лишь предпоследнее место в Западной конференции НМХЛ.

Статус фаворита в матче липчане подтвердили на 10-й минуте, когда Иван Сузаков реализовал большинство. Отметим, что на розыгрыш «лишнего» у липчан ушло всего 15 секунд. Первый период был омрачен на 13-й минуте тем, что гости тоже заставили капитулировать нашего вратаря Илью Донченко. Отличился Кирилл Кузнецов, и на перерыв команды ушли при счете – 1:1.

Второй период «Северские Волки» начали в меньшинстве: незадолго до перерыва Константин Сафонов был наказан малым штрафом за подножку. До выхода пятого полевого игрока оставалось всего 7 секунд, но липчане успели выйти вперед – окончательно и бесповоротно. Павел Скуматов на 22-й минуте использовал передачи Ильи Шуркалова и лучшего бомбардира «Запада» Андрея Мещерякова.

Затем липчане только наращивали преимущество: на 31-й минуте отличился уже Шуркалов, в голевые пасы записали на свой счет Скуматов и тот же Мещеряков. А на 37-й минуте Андрей Мещяряков забил уже сам с передач Скуматова и Александра Ковальского – 4:1.

Оказался причастен Мещяряков и к заключительной шайбе в этой игре. Правда, на этот раз со знаком «минус». Именно после его удаления хоккеист гостей Андрей Лапин за 19 секунд до перерыва использовал большинство своей команды – 4:2.

В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Завтра в 18.30 в «Звездном» состоится повторная игра, которой липчане завершат свои выступления в календарном 2017 году году.

Фото НМХЛ

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Комментарии (1)

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Каменный Лошара

сегодня, 03:16
Видите Ватсон? Какие фантастическо массивные блоки? Думаете это природа создала? ха-ха...Задумайтесь! т.н. Каменный Лог пересекает весь город! Кто-то в древности "выжег" постройку? Камень в логу - вам любой геолог учёный скажет что это не природное! А тут остатки фантастического фундамента! Египетские пирамиды отдыхают...
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