Липецк простился с основоположником фигурного катания

Валерий Дудко скончался на 77-м году жизни.

Липецкий спорт понес серьезную утрату. На 77-м году жизни скончался заслуженный тренер России по фигурному катанию Валерий Александрович Дудко.

Прощание с покойным прошло в Евдокиевской церкви (пл. Героев).

Валерий Дудко в свое время основал липецкую школу фигурного катания. После пуска дворца спорта «Звездный» он в 1974 году приехал в Липецк, набрал первую группу ребятишек в секцию.

Он причастен к подготовке практически всех липчан, добившихся успехов в этом красивом и невероятно сложном виде спорта. Его ученики: победитель юношеского первенства СССР по специальной хореографической подготовке Николай Балабардин, «бронзовый» призер чемпионата России Ольга Синельникова, чемпион России среди юниоров, серебряный призёр этапа Кубка мира, участник чемпионата мира 2005 года, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров Сергей Добрин, победитель Кубка России и «бронзовый» призер чемпионата России Сергей Карев, чемпион мира среди юниоров, победитель Всемирной Универсиады Нодари Майсурадзе. И это далеко не полный список!

Дудко был личностью всероссийского масштаба. Не случайно в течение восьми лет 1994 –2002 гг. он входил в Президиум Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Валерий Дудко работал в Воронежской и Белгородской областях, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Владикавказе, Сочи. Одно время готовил лучших молодых фигуристов Турции.

… Только в прошлом году во дворце спорта «Звездный» проходил спортивный праздник, посвященный 75-летию Дудко с участием многих воспитанников Тренера с большой буквы. Валерий Александрович был бодр, весел и полон сил.

В 2017 году ушли из жизни несколько «культовых людей» для липецкого спорта, в том числе Заслуженный тренер России по вольной борьбе, подготовивший 115 мастеров спорта и одного «международника» Юрий Логутов (71 год), бывший начальник футбольной команды «Металлург», многолетний президент клубов «Золотая шайба» и «Кожаный мяч» «голос липецкого спорта» Иван Люльчев (90 лет).







На фото Валерий Дудко (сзади слева) и его ученики