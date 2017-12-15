Липчанке удалось вернуть деньги с сантехника

Мужчина никаких услуг не оказал, но деньги с пожилой женщины взял.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, по телефону «горячей» линии липчанка рассказала, что вызвала мастера на дом починить сантехнику. Он осмотрел систему и сообщил, что всё в исправном состоянии, а дело в отсутствии холодной воды в стояке. За свой визит предприниматель взял с пожилой женщины 200 рублей, хотя фактически никаких услуг ей оказано не было.



Пенсионерка обратилась в Агентство содействия развитию торговой деятельности с жалобой, где ей оказали правовую консультацию. После проведенной беседы предприниматель признал неправомерность своих действий и возвратил деньги. Управление потребрынка напоминает предпринимателям и организациям, что плату за услуги можно брать с потребителей только при добросовестном и качественном оказании услуг.