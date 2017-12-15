Общество

12 минут назад

Липчанке удалось вернуть деньги с сантехника

3 99
#права потребителей
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Липчанке удалось вернуть деньги с сантехника

Мужчина никаких услуг не оказал, но деньги с пожилой женщины взял.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, по телефону «горячей» линии липчанка рассказала, что вызвала мастера на дом починить сантехнику. Он осмотрел систему и сообщил, что всё в исправном состоянии, а дело в отсутствии холодной воды в стояке. За свой визит предприниматель взял с пожилой женщины 200 рублей, хотя фактически никаких услуг ей оказано не было.

Пенсионерка обратилась в Агентство содействия развитию торговой деятельности с жалобой, где ей оказали правовую консультацию. После проведенной беседы предприниматель признал неправомерность своих действий и возвратил деньги. Управление потребрынка напоминает предпринимателям и организациям, что плату за услуги можно брать с потребителей только при добросовестном и качественном оказании услуг. 
3 99
#права потребителей
1

Комментарии (3)

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Борщев а н

57 секунд назад
А че диагностика ниче не стоит?
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Отпетушитель

1 минуту назад
Выловить сантехника и прочистить ему вантузом духовку
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Борщевик а н

1 минуту назад
А че диагностика ниче не стоит?
ответить

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