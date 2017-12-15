Липецкий оркестр отправляется на гастроли в КНР

Уже в четвёртый раз.

19 декабря в Липецком доме музыки отметят «Китайский Новый год». Одноимённый концерт Липецкого симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Константина Баркова состоится за несколько дней до уже четвёртых по счету гастролей Липецкого симфонического в КНР.Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, Липецкий Дом музыки подготовил для липчан насыщенную концертную программу как в преддверие Нового года, так и на рождественские каникулы.

17 декабря состоится «Jazz у елки» - сольный концерт лауреата Всероссийских и международных фестивалей Липецкого джазового оркестра под управлением заслуженного работника культуры РФ Игоря Бойкова. Солисты - лауреаты Всероссийских и международных фестивалей:Наталья Волкова, Дмитрий Матвеев ( эстрадный вокал), Дмитрий Кокшин (саксофон), Юрий Комаричев ( ударные), заслуженный артист РФ Валерий Маркин ( фортепиано). В программе - популярная джазовая и эстрадная музыка. Прозвучит «Любимый мой» Дж.Гершвина, «Заварушка» Гордона Гудвина, «Аромат юности» Курта Кобейна и др. произведения.

21 декабря липчанам обещают «Новогоднее настроение» - концерт-капустник, который приготовил для слушателей лауреат Всероссийских и международных конкурсов Липецкий камерный хор под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Игоря Цилина.

- Известный хоровой дирижер, как искусный шеф-повар, «наколдовал» из разрозненных ингредиентов и интересных специй красивое «новогоднее блюдо» - программу, в которую вошли лучшие образцы легкой музыки на любой вкус, отмечают в департаменте культуры. - Хоровая традиция представлена обработками народных песен («Ах ты, зимушка-зима», «Час да по часу»), зарубежная музыка-мелодиями Г. Миллера и С. Кана («В настроении» и «Пусть идет снег!»). Солисты хора Василина Бережная (вокал) и Дмитрий Акимушкин (баян) исполнят песенные и инструментальные шлягеры, вместе с хором зрители споют два попурри на темы новогодних песен и Т.Н. Хренникова В концерте примут участие талантливые дети - участники хора Детской Академии искусств при Липецком областном колледже искусств им. Н.Игумнова (руководитель Елена Усова). Специальными гостями предновогоднего концерта станут солист Липецкой филармонии Игорь Пронин и популярный вокальный квартет «Jazz-Session».

А 28 декабря и 3 января маленьких слушателей и их родителей, а так же бабушек и дедушек ждет семейная «Новогодняя сказка с оркестром» под названием «Как Щенок под Новый год счастье нашел», с которым выступит Липецкий симфонический оркестр под управлением дирижера Валерия Тупикова и мастер художественного слова, актриса Академического театра им.Л.Н.Толстого Светлана Кузнецова.

5 января – «Под звуки духового оркестра». Программу из любимых мелодий представит духовой оркестр под управлением заслуженного артиста России Александра Калмыкова. В великолепном просторном фойе Дома музыки можно будет не только насладиться музыкой в стиле ретро, но и вальсировать.

7 января в филиале Дома музыке по ул. Шкатова, 25 – сольный концерт «Гитара – моя душа». Выступает Виталий Мазур.

14 января - «Старый Новый год» - праздник, который приготовил липчанам ансамбль народной песни имени заслуженной артистки России Валентины Владимировой (худ. руководитель – Арина Гридина). В концерте примет участие ансамбль «Зарянка».

Фото - скриншот с видео ТВК