Культура

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Липецкий оркестр отправляется на гастроли в КНР

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#Новый год #концерт
Липецкий оркестр отправляется на гастроли в КНР

Уже в четвёртый раз.

19 декабря в Липецком доме музыки отметят «Китайский Новый год». Одноимённый концерт Липецкого симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Константина Баркова состоится  за несколько дней до уже четвёртых по счету гастролей Липецкого симфонического в КНР. 

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, Липецкий Дом музыки подготовил для липчан насыщенную концертную программу как в преддверие Нового года, так и на рождественские каникулы.  

17 декабря состоится «Jazz у елки» - сольный концерт лауреата  Всероссийских  и международных фестивалей Липецкого джазового оркестра под  управлением  заслуженного  работника культуры РФ Игоря Бойкова.  Солисты - лауреаты Всероссийских и международных фестивалей:Наталья Волкова, Дмитрий Матвеев ( эстрадный вокал), Дмитрий Кокшин (саксофон), Юрий Комаричев ( ударные), заслуженный артист РФ Валерий Маркин ( фортепиано). В программе - популярная джазовая и эстрадная музыка. Прозвучит  «Любимый мой» Дж.Гершвина, «Заварушка» Гордона Гудвина, «Аромат юности» Курта Кобейна и др. произведения. 

21 декабря липчанам обещают «Новогоднее настроение» - концерт-капустник, который приготовил для слушателей  лауреат Всероссийских и международных конкурсов Липецкий камерный  хор  под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Игоря Цилина. 

- Известный хоровой дирижер, как искусный  шеф-повар, «наколдовал»  из разрозненных ингредиентов и интересных специй красивое «новогоднее блюдо» - программу, в которую   вошли лучшие образцы легкой музыки на любой вкус,  отмечают в департаменте культуры. -   Хоровая традиция представлена обработками народных песен («Ах ты, зимушка-зима», «Час да по часу»), зарубежная музыка-мелодиями Г. Миллера и С. Кана («В настроении» и «Пусть идет снег!»). Солисты хора Василина Бережная (вокал) и Дмитрий Акимушкин (баян) исполнят песенные и инструментальные шлягеры, вместе с хором зрители споют два попурри на темы новогодних песен и Т.Н. Хренникова В концерте  примут участие талантливые дети - участники хора Детской Академии искусств при Липецком областном колледже искусств им. Н.Игумнова (руководитель Елена Усова). Специальными гостями предновогоднего концерта станут  солист Липецкой филармонии Игорь Пронин и популярный вокальный квартет «Jazz-Session».

А 28 декабря и 3 января маленьких слушателей и их родителей, а так же  бабушек и дедушек ждет семейная «Новогодняя сказка с оркестром» под названием «Как Щенок под  Новый год счастье нашел», с которым выступит Липецкий симфонический оркестр под управлением дирижера Валерия Тупикова и мастер художественного слова, актриса Академического театра им.Л.Н.Толстого Светлана Кузнецова.

5 января  –  «Под звуки духового оркестра». Программу из любимых мелодий представит духовой оркестр под управлением заслуженного артиста России Александра Калмыкова. В великолепном просторном фойе Дома музыки можно будет не только насладиться музыкой в стиле ретро, но и вальсировать. 

7 января  в филиале Дома музыке по ул. Шкатова, 25 –  сольный концерт «Гитара – моя душа». Выступает  Виталий Мазур.

14 января  - «Старый Новый год» -  праздник, который приготовил липчанам ансамбль народной песни имени заслуженной артистки России Валентины Владимировой  (худ. руководитель – Арина Гридина). В концерте примет участие ансамбль «Зарянка».

Фото - скриншот с видео ТВК

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#Новый год #концерт

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