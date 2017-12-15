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Россия ответила на слова США о выводе войск РФ из Сирии
Ранее в Пентагоне сообщили, что информация о выводе российских войск якобы "нечасто соответствует фактическому сокращению их числа".
"Умоизлияния представителей Пентагона, касающиеся вывода/невывода российских войск из Сирии, выдают не только плохо скрываемые желания, чтобы нас там не было, но и невладение США реальной обстановкой на земле", - подчеркнул он. Таким образом в Минобороны России прокомментировали заявление представителя Пентагона о том, что якобы заявления о выводе российских войск из Сирии "нечасто соответствуют фактическому сокращению их числа", - передает ТАСС.
"Если прилеты из Сирии российской авиации, военных медиков, саперов и военных полицейских, возвращение военной техники в российские морские порты не показывают американские телеканалы, - это проблемы Пентагона. Решить их американскому военному ведомству вполне по силам, переключив телевизоры на российские или европейские телеканалы" - порекомендовал Конашенков.
Официальный представитель Минобороны России выразил удивление недавним заявлением представителя Пентагона о том, что США и "коалиция" продолжат свое присутствие в Сирии до "полного разгрома ИГИЛ (прежнее названия "Исламского государства", запрещено в РФ). Причем сказал это он сразу после противоположного по смыслу заявления своего же главнокомандующего.
Выступая во вторник в Белом Доме, президент и главнокомандующий армией и флотом США Дональд Трамп дословно заявил: "Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, они (террористы ИГ) распределяются в других районах", - напомнил Конашенков.
"Получается, либо Пентагон сознательно обманывает международную и американскую общественность, включая своего главнокомандующего, либо больше никаких оснований и даже формальных предлогов для присутствия американских войск в Сирии не существует", - подчеркнул он.