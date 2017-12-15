Происшествия

54 минуты назад

Липчанка организовала у себя дома наркопритон

1 462
#наркотики
Липчанка организовала у себя дома наркопритон

Сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области выявлен очередной факт содержания притона для употребления синтетических наркотиков 53-летней жительницей областного центра.

Как установили сотрудники полиции, подозреваемая, ранее неоднократно судимая за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым.

В ходе обследования жилого помещения наркополицейские обнаружили и изъяли шприцы для потребления запрещенных веществ, а также упаковочный материал и пузырьки от медицинских препаратов.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Всего сотрудниками органов внутренних дел  в текущем году пресечена деятельность 3 наркопритонов.

УМВД России по Липецкой области призывает липчан проявлять активную гражданскую позицию, сообщая об известных фактах содержания наркопритонов по телефону «доверия» УМВД России по области (4742)27-01-26 и телефону дежурной части  УМВД России по области (4742) 36-91-60.

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#наркотики

Комментарии (1)

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отпетушитель

44 минуты назад
Постановляю пройтись кожаной иглой по тухлой вене!
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