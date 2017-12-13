24 минуты назад
В России принят закон об ужесточении наказания за живодерство
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Документ внесла на рассмотрение группа депутатов.
Законопроект устанавливает, что жестокое обращение с животными направлено на причинения им боли или страданий, в том числе из хулиганских или из корыстных побуждений. Если в результате такого обращения животное погибло или получило увечье, то это будет наказываться штрафом до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Если над животными издевалась группа лиц, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете, в отношении нескольких животных, то наказание составит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенным в Красную книгу, с публичным демонстрированием в интеренете и СМИ будет наказываться лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом до 2 миллионов рублей.
В профильном комитете "Интерфаксу" пояснили, что из законопроекта было удалено примечание о том, что наказание не будет распространяться на религиозные церемонии с жертвоприношениями, на сельхозживотных, при охоте. Это связано с тем, что была уточнена основная норма законопроекта, которая говорит о том, что жестокое обращение то, которое своей целью имеет причинение боли, страданий или имеет корыстные или хулиганские цели.
Прецедентом для широкой общественной дискуссии об издевательствах над животными стало дело "хабаровских живодерок", которые расчленяли кошек и собак и снимали это на камеру. В конце августа суд приговорил двух фигуранток дела к срокам в колонии. После этого стало известно еще о нескольких случаях издевательства над животными по стране.