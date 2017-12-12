НЛМК вручил гранты юным спортсменам



Лучшие воспитанники 13 спортшкол Липецка и их тренеры получили награды.



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В День конституции, 12 декабря состоялось вручение грантов НЛМК лучшим спортсменам спортшкол города в возрасте до 16 лет включительно. Награды получили 13 юниоров и столько же тренеров. Детям вручили букеты и сертификаты в спортивный магазин, а их личным тренерам — цветы и благодарственные письма.



— Новолипецкий металлургический комбинат и благотворительный фонд «Милосердие» чествуют лучших воспитанников спортшкол города Липецка почти 10 лет, ­— отметил директор спортивного клуба «Липецкий металлург» Юрий Короленко. — Кроме того, многих ребят и тренеров поддерживают на протяжении всего года. В частности, спортшкола №13 получает полное финансирование со стороны НЛМК: все дети — около 350 человек — там занимаются абсолютно бесплатно, и это при том, что стендовая и пулевая стрельба — очень дорогие виды спорта. Также НЛМК регулярно проводит различные спортивные и культурно-массовые мероприятия, в которых участвуют воспитанники спортшкол города.



В числе награждённых грантами НЛМК — юные баскетболисты, пловцы, теннисисты, атлеты, дзюдоисты, велосипедисты, боксёры, гребцы, хоккеисты, футболисты и стрелки.



Воспитаннику СШОР №10 Олегу Дудко 16 лет. Вот уже пятый год он занимается академической греблей. Сегодня Олег — кандидат в мастера спорта, член сборной команды России до 17 лет.



— В конце мая я собираюсь на чемпионат Европы, — рассказал Олег Дудко. — Пока самой главной моей победой является первое место в первенстве России этим летом.



Интересно, что до академической гребли Олег каким только спортом не увлекался: парень серьёзно занимался футболом, стрельбой, ушу, тхэквондо.



— Родители обычно поддерживают меня на соревнованиях из дома, — говорит Олег Дудко. — Кстати, особенно приятно получить грант НЛМК потому, что мой папа трудится на комбинате — он работает оператором цеха холодного проката и покрытий. На что потрачу сертификат — пока не решил.



Тренер мальчика — заслуженный тренер России Владимир Чуйков с 1976 года в профессии и за 40 лет работы воспитал уже не одно поколение спортсменов: мастеров спорта, заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса.



— На Новолипецкий металлургический комбинат только я уже второй раз в этом году прихожу за наградами — спортсменов на комбинате также чествовали ко Дню города и Дню металлургов, — рассказал Владимир Чуйков. — Естественно, очень приятно и детям, и тренерам, что нас не забывают! Сегодня мой воспитанник Олег Дудко — один из самых сильных гребцов в России в своём возрасте, прошёл отбор в сборную, выиграл соревнования в «двойке» и на зимних концепт-тренажёрах. Что будет дальше — зависит только от него! А вообще, в 1992-м году мои подопечные выступали от СНГ на Олимпиаде!



Сейчас в российском спорте очень непростое время, и такие акции важны, чтобы поддержать дух юных спортсменов. Ведь для каждого из награждённых НЛМК мальчишек и девчонок самая заветная мечта — это Олимпиада.



Олимпиадой грезит и 15-летняя воспитанница спортшколы №5, серебряный призёр первенства России, член сборной юношеской команды России Настя Зубакова.



— В лёгкую атлетику я пришла 4 года назад, — рассказала Настя Зубакова. — Спортом я занимаюсь с 5-го класса, и, конечно, мечтаю попасть на Олимпийские игры! Ближайшая цель — съездить на юношеский чемпионат Европы и занять там призовое место. А пока на дистанции 60 метров я вторая в России, этим летом ездила на Европейский юношеский фестиваль. Тренирует меня Фёдор Антонович Шевякин.



Папа Насти Владимир Зубаков — тоже в прошлом спортсмен, серьёзно занимался плаванием. А сегодня пловец работает мастером цеха динамной стали на НЛМК.



Грантов НЛМК удостоились представители всех спортшкол города. В числе лучших из лучших также оказались член резервного состава сборной России по баскетболу Аркадий Полищук, член сборной Липецкой области по плаванию Даниил Бердников, победитель первенства ЦФО по настольному теннису Андрей Гулевский, бронзовый призёр первенства ЦФО по дзюдо Михаил Прокопов, серебряный призёр первенства ЦФО по велоспорту Дарья Бунеева, бронзовый призёр первенства России по дзюдо в возрасте до 13 лет Виктория Мордовкина, бронзовый призёр первенства ЦФО по боксу Никита Носиков, член сборной области по хоккею Роман Юзбашян, победитель первенства города по футболу Даниил Звягин, член юниорской сборной России по стендовой стрельбе, бронзовый призёр первенства России Анна Жданова.





