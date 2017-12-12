В России
сегодня, 14:41
Импортозамещение сыграло: зарплаты аграриев растут активнее всего
В топ-3 еще врачи и коммунальщики.
Доходы занятых в сельском хозяйстве увеличились на 24% за шесть лет. У них самые быстрые темпы роста зарплат за исследуемый период, указано в мониторинге Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
Примечательно, что импортозамещение стало лишь одним из драйверов. Другие причины вполне рыночные: низкая конкуренция и развитие технологий. По оценкам экспертов, аграрный сектор в России в перспективе десяти лет изменится до неузнаваемости. От крестьянской модели труда он переходит к высокотехнологичной, технологически и интеллектуальноемкой. Это приведет к дальнейшему росту зарплат в этой сфере, указывают «Известия».
На втором месте оказались доходы учителей и занятых в сфере образования (23,3 процента), на третьем — заработки в сфере ЖКХ и соцуслуг (21,8 процента). Кроме того, выросли зарплаты в здравоохранении, на обрабатывающих производствах и на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых. Снижаются доходы занятых в торговле, строительстве и финансовой деятельности.
Примечательно, что импортозамещение стало лишь одним из драйверов. Другие причины вполне рыночные: низкая конкуренция и развитие технологий. По оценкам экспертов, аграрный сектор в России в перспективе десяти лет изменится до неузнаваемости. От крестьянской модели труда он переходит к высокотехнологичной, технологически и интеллектуальноемкой. Это приведет к дальнейшему росту зарплат в этой сфере, указывают «Известия».
На втором месте оказались доходы учителей и занятых в сфере образования (23,3 процента), на третьем — заработки в сфере ЖКХ и соцуслуг (21,8 процента). Кроме того, выросли зарплаты в здравоохранении, на обрабатывающих производствах и на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых. Снижаются доходы занятых в торговле, строительстве и финансовой деятельности.