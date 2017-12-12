Общество

сегодня, 11:54

Год экологии завершится фестивалем

2 211
#экология #образование
Год экологии завершится фестивалем

В Липецкой области пройдет экологический детский фестиваль.

С 14 по 28 декабря  в Липецкой области пройдет областной экологический детский фестиваль «В содружестве с природой».

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, фестиваль подведёт итоги мероприятий, проведенных в рамках Года экологии управлением образования и науки Липецкой области совместно с управлением экологии и природных ресурсов, управлением лесного хозяйства, управлением Росприроднадзора по Липецкой области, Липецким областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».

Программа фестиваля включает конкурсы, семинары, круглые столы, мастер-классы, тематические площадки, экскурсии, выставки, утренники, в которых примут участие около 2000 юных экологов и их наставников.

2 211
#экология #образование

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

год экологии

3 минуты назад
завершится праздничными выбросами в атмосферу
ответить

Ну очень старый

12 минут назад
Еще Маяковский написал: "Мечтой встречаю рассвет ранний: «О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!»". Не пора ли делами заняться, а фестивали провести после решения основных проблем. Деятельность этих чинуш похожа на "паровоз, у которого весь пар уходит на свистки, а не на движение".
ответить

Еще в рубрике

Цена аренды студий в Липецке упала на 9,4%
#аренда #жилье #квартира
Цена аренды студий в Липецке упала на 9,4%

8 минут назад

Общество
40 дорог Липецка приведут в порядок до 31 декабря
#ремонт #дорога #тендер
5
40 дорог Липецка приведут в порядок до 31 декабря

сегодня, 11:56

Общество
В Липецке повышают зарплату... выплатами при увольнении!
#Зарплата
3
В Липецке повышают зарплату... выплатами при увольнении!

сегодня, 11:40

Общество
Председателя департамента ЖКХ мэрии Липецка обвинили в создании преступной группировки
#Кладбище #похороны
15
Председателя департамента ЖКХ мэрии Липецка обвинили в создании преступной группировки

сегодня, 11:33

Общество
Мэрия Липецка чрезмерно щедро финансирует разработку схем коммунальных коммуникаций
#Бюджет
1
Мэрия Липецка чрезмерно щедро финансирует разработку схем коммунальных коммуникаций

сегодня, 10:55

Общество
Обеспечение липчан лекарствами увеличили на 4 млн рублей
#лекарства #Дмитрий Медведев #субвенция
2
Обеспечение липчан лекарствами увеличили на 4 млн рублей

сегодня, 10:01

Общество