Год экологии завершится фестивалем

В Липецкой области пройдет экологический детский фестиваль.

С 14 по 28 декабря в Липецкой области пройдет областной экологический детский фестиваль «В содружестве с природой».

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, фестиваль подведёт итоги мероприятий, проведенных в рамках Года экологии управлением образования и науки Липецкой области совместно с управлением экологии и природных ресурсов, управлением лесного хозяйства, управлением Росприроднадзора по Липецкой области, Липецким областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».

Программа фестиваля включает конкурсы, семинары, круглые столы, мастер-классы, тематические площадки, экскурсии, выставки, утренники, в которых примут участие около 2000 юных экологов и их наставников.