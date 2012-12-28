В Липецкой области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по листериозу и геморрагической лихорадке
«Как вора — освободить! Но как похитившего меня человека, грабителя и разбойника — посадить!»
В Липецкой области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по листериозу и геморрагической лихорадке
Общество
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25 минут назад
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
14 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях - без холодной воды останутся жители шести улиц Липецка, предупредили в компании.
Воду подвезут к дому № 93а по проспекту Победы, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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