На шести улицах Липецка отключат холодную воду

14 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях - без холодной воды останутся жители шести улиц Липецка, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 89, 91, 91а, 93, 93а, 95 по проспекту Победы, в частном секторе улиц Луначарского, Ушакова, Нахимова, Амурской, Гайдара.Воду подвезут к дому № 93а по проспекту Победы, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.