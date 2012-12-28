В Липецкой области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по листериозу и геморрагической лихорадке
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, помощь пострадавшей в ДТП девочке и спасенное сграффито
«Электробус и автобусы для частного сектора»: в мэрии рассказали, как будет работать транспорт в дни выборов
«Как вора — освободить! Но как похитившего меня человека, грабителя и разбойника — посадить!»
Общество
67
22 минуты назад
1
Чаплыгинец задолжал по 79 штрафам ГИБДД более 120 тысяч рублей
И едва не лишился права управления автомобилем.
По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, приставы завели на водителя 79 исполнительных производств о взыскании с задолженности. Погасил он её только тогда, когда был предупреждён о вынесении временного ограничения на пользование специальным правом.
Чтобы не лишиться права управления автомобилем, водитель в кратчайшие сроки оплатил всю имеющуюся задолженность.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)