Чаплыгинец задолжал по 79 штрафам ГИБДД более 120 тысяч рублей

И едва не лишился права управления автомобилем.

В Чаплыгинском районе злостный нарушитель правил дорожного движения оплатил штрафы ГИБДД на общую сумму более 120 тысяч рублей.По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, приставы завели на водителя 79 исполнительных производств о взыскании с задолженности. Погасил он её только тогда, когда был предупреждён о вынесении временного ограничения на пользование специальным правом.Чтобы не лишиться права управления автомобилем, водитель в кратчайшие сроки оплатил всю имеющуюся задолженность.