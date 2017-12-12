Общество

42 минуты назад

Мэрия Липецка чрезмерно щедро финансирует разработку схем коммунальных коммуникаций

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#Бюджет

По сравнению с другими городами разработка схем теплоснабжения для Липецка обходится дороже в среднем на 40%.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета председатель Счётной палаты Липецка Марина Зиборова сообщила  результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных на разработку схем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации и ливневки в 2014-2016 годах департаментом градостроительства и архитектуры мэрии.

Всего на исполнение мероприятий по разработке и актуализации схем инженерных коммуникаций за это время из муниципального бюджета было выделено 33,5 млн рублей. Аудиторы выяснили , что ведомство, которое в это время возглавлял Евгений Губанов, чрезмерно щедро финансировал подрядчиков.

"При формировании начальной максимальной цены контракта... в некоторых случаях значительно превышает средние сложившиеся цены на аналогичные работы и услуги по данным сайта госзакупок. Так, например, при сравнении с областными центрами РФ начальные максимальные цены контрактов на актуализации схем теплоснабжения начальная цена конкурса в Липецке в среднем выше на 40%" - делает вывод Марина Зиборова.

При всем при том один из значимых для муниципалитета контрактов - на разработку схемы водоснабжения и водоотведения Липецка на период до 2030 года - подрядчик (новосибирская организация) так и не исполнил.
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#Бюджет

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