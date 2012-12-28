Коронавирус
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58 минут назад
В Липецкой области за неделю от COVID-19 погиб один человек
Выявлены 146 новых случаев заболевания, госпитализирован 21 заболевший. Выздоровели за неделю 155 человек.
В России за неделю от COVID-19 умерли 75 человек. Госпитализированы 2 918 человек. Причем количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 3,1%.
А выздоровели 24 087 человек, или на 5,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
«Показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,53 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 13,4%», — сообщает сайт объясняем.рф.
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