24 минуты назад
Предприятия-должники остались без света
Бригады сетевой организации по заявке Липецкой энергосбытовой компании обесточивают предприятия, которые задолжали за электроэнергию.
Хозяин автосервиса на улице Студеновской задолжал за электричество 17 тысяч рублей. Долг тянется с октября, но несмотря на напоминание и уведомление о возможном прекращении поставки электроэнергии, платёж так и не поступил. Теперь автосервис сможет принять клиентов только после полного погашения долга и оплаты работы бригады по отключению и подключению электричества. Эта услуга стоит несколько тысяч рублей.
Ещё один предприниматель – хозяин киоска на улице Горького не заплатил за свет 59 тысяч рублей. Долг появился в августе, но бизнесмен не нашёл времени оплатить счета.
- По закону предприятия и организации должны оплачивать электроэнергию три раза в месяц. Достаточно пропустить один плановый платёж, чтобы поставка электроэнергии была прекращена. Кроме этого, на сумму задолженности будет начислена пеня, - сообщил Gorod48 заместитель генерального директора по правовым вопросам ЛЭСК Андрей Коновалов.
За просроченные платежи законом предусмотрена значительная неустойка. Так, например, липецкой организации «Молочная индустрия», которая в месяц потребляет электричества на 250 тысяч рублей, из-за постоянной задержки платежей придётся заплатить пени на 92 тысячи рублей. Всего же за несвоевременную оплату счетов Липецкая энергосбытовая компания начислила предпринимателям 156 млн рублей неустойки.Еженедельно только в Липецке за неплатежи отключают около сотни предприятий. В этом списке магазины, гаражные кооперативы и склады, им приходится простаивать до тех пор, пока руководители организаций-должников не вернут долги, не оплатят неустойку и работу бригады по отключению и подключению электроэнергии. Впрочем, получение предупреждения о скором ограничении электроэнергии в большинстве случаев заставляет бизнесменов не доводить ситуацию до крайности. Долги они оплачивают сразу после уведомления. Таким образом, ежемесячно ЛЭСК взыскивает около 80 миллионов рублей просроченных платежей. Кроме того, с каждым месяцем количество должников за электроэнергию сокращается, а значит вероятность того, что бригада энергетиков обесточит неплательщика строго в те сроки, которые указывает в уведомлении, и ни днём позже, - растёт.
"PR"